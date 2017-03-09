Полный провал: американский истребитель F-35 даже не научили наводиться на цель

ВВС США впервые провели воздушные испытания пулемета Гатлинга GAU-22, установленного на истребителе F-35B, однако он до сих пор не может наводиться на цель, передает The Drive.

По данным издания, испытания прошли еще 21 февраля около морского аэродрома Патаксент-Ривер в штате Мэриленд.

Отмечается, что оружие якобы может выпускать 55 выстрелов в секунду, чего достаточно для уничтожения транспортных средств.

Вместе с тем издание отмечает, что пулемет до сих пор не может наводиться на цель, так как программное обеспечение для шлемов пилотов до сих пор не доработано.

Американский истребитель F-35 является одним из самых дорогих самолетов в истории человечества. Программа обошлась США в 56,4 миллиарда долларов. Вместе с тем в проекте обнаружилось множество недоработок.

Так, сообщалось, что у воздушного судна есть серьезные неполадки с программным обеспечением, которые приводят к проблемам с точностью стрельбы, использованием радаров и системой распознавания «свой – чужой». Также ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как американские истребители F-35 взлетают с авианосца, при этом во время взлета пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины, а у некоторых спадают шлемы.