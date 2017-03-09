После хамства судей на «Минуте славы» уволили высокопоставленного сотрудника Первого канала

Один из продюсеров музыкальной дирекции канала выпустил в эфир резонансные реплики Познера и Литвиновой. Без злорадства констатируем, что первые головы после скандалов на «Минуте славы» полетели.
Зрители усиленно требовали наказать и даже заменить судей после двух эфиров шоу — с Викой Стариковой и Евгением Смирновым — программ, которые спровоцировали широкую дискуссию.
И выводы были сделаны.
Как стало известно КП, работы лишился высокопоставленный сотрудник дирекции музыкального вещания Первого канала. Нам подтвердили, что именно он отвечал за выпуск шоу в эфир.
Рената Литвинова посоветовала одноногому участнику программы Евгению Смирнову, исполнившему танец, «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности
Поясним: производит, то есть снимает программу «Минута славы», компания «Красный квадрат». Первый канал не несет ответственности за контент. То есть несет, но косвенно — влиять на содержание шоу может только с помощью «ножниц». Конечный вариант монтажа контролирует музыкальная дирекция Первого. Именно там и отсматривают снятый материал, после чего решают, что пойдет в эфир, а что нет.
Алена Щенева и Евгений Смирнов Вдвоем . Минута славы. Фрагмент выпуска от 04.03.2017. Танец на песню Наргиз и Максима Фадеева Вдвоем в исполнении Алены Щеневой и Евгения Смирнова.
Уволенный продюсер вместе с коллегами отвечал за выпуск «Минуты славы».
И комментарии судей — по поводу «запрещенных приемов» Вики Стариковой, «пристегнутой ноги» Евгения Смирнова, «неудачной» фамилии Алины Писяч.
Так уж вышло, что сотрудники Первого или проглядели эти моменты, или не сочли полемику некорректной — из уважения к Владимиру Познеру и Ренате Литвиновой. После чего скандальные коменты попали в эфир. Что было дальше вы знаете. Строгое жюри ополчилось на 8-летнюю Вику Старикову, которая, по их мнению, просто не имела права петь такую взрослую песню Земфиры. Компания «Красный квадрат» пока не комментирует произошедшее и не сообщает об оргвыводах или выговорах за печально известные события. Хотелось бы, чтобы тема поскорее исчерпала себя, и мы увидели много интересных номеров программы с конструктивной критикой жюри. Хотя для этого потребуется время. Отклики к материалам «КП» по «Минуте славы» продолжают и продолжают поступать.
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