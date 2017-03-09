После хамства судей на «Минуте славы» уволили высокопоставленного сотрудника Первого канала

Один из продюсеров музыкальной дирекции канала выпустил в эфир резонансные реплики Познера и Литвиновой. Без злорадства констатируем, что первые головы после скандалов на «Минуте славы» полетели.

Зрители усиленно требовали наказать и даже заменить судей после двух эфиров шоу — с Викой Стариковой и Евгением Смирновым — программ, которые спровоцировали широкую дискуссию. И выводы были сделаны. Как стало известно КП, работы лишился высокопоставленный сотрудник дирекции музыкального вещания Первого канала. Нам подтвердили, что именно он отвечал за выпуск шоу в эфир.

Рената Литвинова посоветовала одноногому участнику программы Евгению Смирнову, исполнившему танец, «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности

Поясним: производит, то есть снимает программу «Минута славы», компания «Красный квадрат». Первый канал не несет ответственности за контент. То есть несет, но косвенно — влиять на содержание шоу может только с помощью «ножниц». Конечный вариант монтажа контролирует музыкальная дирекция Первого. Именно там и отсматривают снятый материал, после чего решают, что пойдет в эфир, а что нет.

Алена Щенева и Евгений Смирнов Вдвоем . Минута славы. Фрагмент выпуска от 04.03.2017. Танец на песню Наргиз и Максима Фадеева Вдвоем в исполнении Алены Щеневой и Евгения Смирнова.

Уволенный продюсер вместе с коллегами отвечал за выпуск «Минуты славы».

И комментарии судей — по поводу «запрещенных приемов» Вики Стариковой, «пристегнутой ноги» Евгения Смирнова, «неудачной» фамилии Алины Писяч.