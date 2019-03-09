Появились первые подробности о сериале «Властелин колец»

09.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Появились первые подробности о сериале «Властелин колец»
Стало известно время событий сериала «Властелин колец» по одноименному роману Джона Рональда Роэла Толкина. Об этом сообщается в twitter-аккаунте проекта, разрабатываемого компанией Amazon.

«Добро пожаловать во Вторую эпоху (Средиземья. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Создатели сериала запустили интерактивную карту вымышленной вселенной, однако в настоящий момент она пустует. Детали сюжета пока не раскрываются. Вторая эпоха — это время существования королевства Нуменор, создания колец власти, в том числе «Кольца всевластия», а также возвышение и падение Саурона.

Над сценарием адаптации работают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Известно, что авторы намерены сосредоточится на нерассказанных историях о Средиземье, большая часть действия развернется до начала событий «Братства кольца». Amazon планирует выпустить пять сезонов, выход первого намечен на 2020 год.

20 августа стало известно, что сериал «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии, как и одноименную трилогию режиссера Питера Джексона.

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