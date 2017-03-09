Предприятия Хакасии и Красноярского края увеличили отгрузку на железной дороге

Предприятия Хакасии и Красноярского края за два месяца этого года отправили со станций Красноярской магистрали 14,9 миллионов тонн различных грузов.

Это на 12,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КрасЖД. Положительная динамика погрузки отмечена по углю (+19,3 процента к аналогичному периоду 2016 года); цветной руде (+1,8); лесным грузам (+13,1); химикатам (+7,5 процента). На уровне прошлогодних показателей остались цветные металлы и промсырье. Снижение сохраняется в сегменте железной руды. По итогам первого месяца 2017 года со станций КрасЖД этого груза отправлено на 36,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизились также объемы погрузки зерна (-18,2 процента), стройматериалов (-34,2).

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