Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и Германии. Видеотрансляция

Главными темами переговоров Сергея Лаврова и Зигмара Габриэля стали ситуация в Сирии и на Украине, а также отношения между Россией и Германией

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль провели переговоры в Москве. Главные темы встречи - ситуация в Сирии, на Украине и в Ливии, а также отношения между РФ и ФРГ.

Зигмар Габриэль возглавил МИД Германии в конце января 2017 года, однако он уже дважды встречался с Сергеем Лавровым.

Это первый визит Габриэля в Россию в качестве министра иностранных дел ФРГ.