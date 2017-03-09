РСМД: нарушает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

Об обвинениях США в адрес России

США в очередной раз обвинили Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). На этот раз это было сделано устами заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Сельвы. По словам американского военного, Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования с целью создания угрозы объектам НАТО в Европе. О каких ракетах ведут речь американские генералы и действительно ли нарушен договор об РСМД?

Нарушают ли ОТРК «Искандер-К» и МБР РС-26 «Рубеж» Договор о ликвидации РСМД?

Если в последнем случае Пол Сельва не конкретизирует претензии США, говоря просто о крылатых ракетах наземного базирования, то раньше предъявлялись и более адресные претензии. Американские военные и политики заявляли, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» способен вести огонь крылатыми ракетами, максимальная дальность полёта которых превышает разрешенные договором о РСМД 500 км. Что же касается новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-26 «Рубеж», то им в «грехи» приписывают возможность доставлять боеголовки на средние дистанции — по имеющимся данным, минимальная дальность полёта боеголовок составляет 2000 км. Однако при этом максимальная дальность поражения целей при помощи МБР «Рубеж» однозначно превышает 5500 км, что уже не нарушает Договора о ликвидации РСМД (по некоторым данным, «Рубеж» может забрасывать боеголовки на дальность до 11 000 км). Таким образом, хоть РС-26 и могут применяться на средних дистанциях, договора о РСМД они не нарушают, так как они имеют межконтинентальную максимальную дальность полёта.

Что же касается ОТРК «Искандер-К», то о крылатой ракете Р-500, которую применяет комплекс, известно очень мало. Официально максимальная дальность пуска ракеты составляет 500 км, что находится на верхней границе допустимого договором о ликвидации РСМД. Что касается Р-500 — то по немногим фотографиям пусков этих изделий можно предположить, что ракета «родственна» с морскими крылатыми ракетами «Калибр-НК», способными поражать цели на дистанциях 2000−2600 км (по разным данным). Однако те же экспортные версии «Калибра» ограничены дальностью 300 км, поэтому никакого труда в том, чтобы «ограничить» Р-500 дальностью в 500 км, нет. Вероятнее всего, российская сторона имеет возможность в достаточно короткие сроки модернизировать имеющиеся Р-500, увеличив дальность их полёта до 2000−2500 км. Однако такое действие будет предпринято только при возникновении серьезной угрозы сложившемуся балансу стратегических ядерных вооружений.

На данный момент выходить из Договора о ликвидации РСМД рано

Что касается самого Договора о ликвидации РСМД, то на данный момент он выгоден России. Это связано с тем, что США находятся слишком далеко — для нанесения по ним ответного удара ракетами средней и малой дальности, в то же время Вашингтон, разместив свои ракеты в Европе, может угрожать всей европейской части России, в том числе и Москве. И главная угроза в такой ситуации — очень низкое подлётное время ракет, так как им необходимо преодолеть относительно небольшую дистанцию. Это сильно уменьшает время реакции военного и политического руководства страны, и возникает риск, что приказ на ответный удар может быть дан слишком поздно.

Тем не менее в отдаленном будущем могут возникнуть расклады, при которых выход из договора может стать необходимым риском. К примеру, это может быть сценарий чрезмерного усиления американской системы противоракетной обороны в Европе или же возникновение серьезного «холодного» конфликта с такой страной, как Китай, который ни в каком Договоре о ликвидации РСМД никогда не участвовал (собственно, его подписали только США и Россия). Также гипотетически из договора первыми могут выйти США (как предлог могут быть предъявлены нынешние обвинения в адрес России о нарушениях договора о РСМД), как Вашингтон уже вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Тогда Москве придётся отвечать симметричными действиями. Готовность к такому развитию событий важна — с этой точки зрения возможность быстрого производства и развертывания стратегических крылатых ракет наземного базирования очень полезна. Как и наличие в арсенале МБР РС-26 «Рубеж», способных частично выполнять задачи ракет средней дальности, при этом не нарушая Договора о ликвидации РСМД.