Русские люди сопротивляются попытке церковной мафии захватить Исаакий

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время акции протеста в Исаакиевском соборе 28 января. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов.

"Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления", - сказал Капитонов.

Ранее на этой неделе стало известно, что полиция Петербурга передавала в СК материалы проверки о возможном нарушении прав верующих во время акции в Исаакиевском соборе.

1 февраля Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к генеральному прокурору Юрию Чайке, руководителю СК Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой привлечь к ответственности противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, обвинив их в оскорблении чувств верующих.

Тогда спикер Заксобрания города Вячеслав Макаров сравнил произошедшее с акцией группы Pussy Riot в Москве, участницы которой были привлечены к уголовной ответственности. Макаров добавил, что акция в соборе во время богослужения оскорбила чувства миллионов православных по всей стране.

28 января около 30 активистов после стихийного митинга на Марсовом поле прошли в здание собора и во время службы провели акцию протеста, составив из отдельных букв на листах бумаги надпись "Музей - городу". Полиция не вмешивалась в происходящее.

Ситуация вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.