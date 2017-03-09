Сергей Лавров сообщил, что не берет мобильные телефоны на важные переговоры

Глава МИД РФ таким образом прокомментировал информацию WikiLeaks о разработках ЦРУ, позволяющих вести слежку при помощи смартфонов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что старается не брать никаких телефонов на важные переговоры, чтобы "не попасть в неприятную историю". Так он прокомментировал на пресс-конференции информацию WikiLeaks о том, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов.

"Что касается подозрений, что хакеры ЦРУ могут проникать не только в смартфоны, но и в современные телевизоры, а я слышал, что и в холодильники (для того, чтобы создать проблемы в элетросетях)... - я сам стараюсь на переговоры, которые касаются чувствительных вопросов, не брать никаких телефонов, - сказал глава МИД РФ. - Пока вроде бы получается не попасть в неприятную историю".

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Эти программы позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.