Сирия: оборона ИГИЛ рухнула под ударами САА и ВКС, освобождены большие территории у реки Евфрат

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: оборона ИГИЛ рухнула под ударами САА и ВКС, освобождены большие территории у реки Евфрат

Оборона ИГИЛ полностью развалилась под ударами «Тигров» и ВКС России вдоль северной границы равнины Дейр Хафер во вторник, и Сирийская Арабская армия вышла к с северо-западной части реки Евфрат впервые за последние почти 5 лет.

В среду «Тигры» продолжали крупномасштабное наступление, отбрасывая врага дальше к югу от недавно освобожденного города Аль-Хафса.

Tiger Force освободили селение Аль-Хафса Аль-Сагхир после короткого боя с террористами сегодня утром.

После освобождения Аль-Хафса Аль-Сагхир, бойцы генерала Сухейля захватили Водонапорную станцию Аль-Хафса и поселки Аль-Хермеля Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Кабира, Хабобуда Аль-Саджира, Аль-Аббуд. С воздуха наступление прикрывает российская военная авиация

В результате сегодняшних завоеваний Сирийская Арабская армия теперь прорывается на юг в сторону к авибазе Аль-Джирах и равнинам Маскана, эти два района являются воротами в провинцию Ракка.

Сегодня вечером была взята Аль-Дура и армейцы уже близки к периметру военного аэродрома Джирах, где прямо сейчас идут бои с террористами ИГИЛ*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
 
СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
 
СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
СРОЧНО: Оборона ИГИЛ рухнула под ударами ВКС РФ и «Тигров», освобождены большие территории у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна
 
 

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