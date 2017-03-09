Сирия: правительственная армия контролирует водозабор у Евфрата и «отрезает» Дейр Хафер

Отряды сирийского армейского спецназа «Силы тигра» при поддержке российских боевых самолетов дошли до реки Евфрат в провинции Алеппо, освободив от игиловцев крупный участок территории. Наиболее крупными из занятых точек стали город Хафса и близлежащая водоочистная станция.

Освобождение водоочистной станции Хафса позволит правительству Асада восстановить водоснабжение города Алеппо, которое было нарушено тогда, когда террористы ИГИЛ повредили станцию.

Следующей целью в провинции, скорее всего, станет подконтрольная ИГИЛ авиабаза Джихар. И хотя авиабаза сама по себе стратегически важна, ее захват нужен правительству для того, чтобы фактически окружить оплот игиловцев – город Дейр Хафер. Это позволит в короткое время отбить город у террористов.

Газета Times сообщила о том, что военнослужащие России и США тесно взаимодействуют друг с другом на окраинах города Манбидж, который контролируют поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы. По словам официального представителя Пентагона – Джефа Девиса – обе стороны знают о местонахождении друг друга в данном районе, однако не собираются вступать в конфликт с кем-либо, кроме игиловцев.

Сирийские войска и некоторое число российских военнослужащих вошли в деревни западнее Манбиджа, однако официальный перечень деревень пока неясен. Кроме того, в сети есть фотографии, на которых возле Манбиджа запечатлены российские военнослужащие военной полиции.

Отряды сирийской армии взяли под контроль гору Аль-Амирия, расположенную в 5 километрах к северу от авиабазы Пальмира в провинции Хомс, и окрестные холмы.



Ахрар Аш-Шам и Тахрир Аш-Шам заключили соглашение о прекращении огня, цель которого – прекратить стычки между враждующими группировками террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. Стороны должны распустить ранее созданные КПП и освободить боевиков, которые были взяты в плен в ходе боев. Группировки также создают объединенный орган, цель которого – координировать боевые действия боевиков против правительственных сил.

