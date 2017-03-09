Строгая учительница разозлилась, что ей подарили всего 5000 рублей на 8 марта

Вот оно дно нашего образования, дальше падать уже некуда. Классный "преподаватель" разозлилась, что подарили всего 5000 рублей на 8 марта. Рыночные отношения испортили и учителей и родителей.





В соцсетях появился скрин СМС, отправленного педагогом родителям пятиклассников Восьмой гимназии в Сочи. Согласно сообщению, учитель истории Элла А. осталась недовольна презентом от родителей учеников, который они сделали к Международному женскому дню. Женщину очень разозлило, что во вручённом конверте было "всего" 5000 рублей.

Вот такой учитель истории... Чему она может научить детей? Она в нём сравнивает своего ребёнка с учениками, говоря, что последние ей роднее.



Не секрет, что все мы "боимся" учителей и готовы платить дань, лишь бы нашего сына(дочь) не третировали учителя. И тут пресловутая рука рынка, кто больше, то чадо и будет в любимчиках. И все это растет в геометрической прогрессии. Что в итоге и выливается в такие смски.

Я почти уверен, что эта, с позволения сказать, учитель общалась со своими коллегами и другим подарили намного больше. Это ее и "задело", неужели она хуже их.



Можно вспомнить пример Макаревича, когда он отказался оплачивать выпускной бал своей дочери, которая в этом году оканчивает школу. Сам он сказал, что речь идет о «нечеловеческих» деньгах. Точную сумму он не назвал, но, по его словам, это даже не сто и не двести тысяч рублей с человека. Боюсь даже представить сумму, что даже для Макаревича огромная...



Я спросил у сына, он учится в 9-м классе, по сколько они скидывались на подарок учительнице. Сказал по 100 рублей. Получается, подарили "классной" подарок на 2600 рублей.

В Советское время достаточно было подарить цветы и уже хорошо, но сейчас "время бабла".





UPD. В комментариях многие подтверждают, что дарили деньги в конвертах. Пока самые дорогие подарки учителям ноутбук, золотые часы, золотой браслет и норковая шуба. Список пополнился Айфоном последней модели...



UPD.

Это не фейк.

В управлении по образованию и науке Сочи подтвердили факт случившегося, однако призвали считать ситуацию неоднозначной.

После инцидента руководство гимназии и педагог решили прекратить трудовые отношения. Учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию. Отметим, в учебном заведении 45-летняя преподавательница проработала восемь лет.

Вот вам одна из ссылок на местную прессу По словам самой героини скандала, ее не так поняли: на самом деле она была недовольна недостатком внимания, а не количеством денег.