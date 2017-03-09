Строптивая пума Жасмин — самая женственная в зоопарке Абакана

Так решили посетители, которые в течение нескольких дней голосовали за самое грациозное и женственное животное в центре живой природы.

В абаканском зоопарке в преддверии 8 марта объявили конкурс "Самое женственное и грациозное животное". В течение нескольких дней посетители после знакомства с питомцами голосовали за понравившегося зверя женского пола. Сегодня стали известны результаты конкурса. Победила пума Жасмин.

Эта кошка приехала в Абакан из зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода. Сейчас ей почти 3 года. Вместе с пумой приехал и молодой самец по кличке Балу, они вместе растут и составляют дружную пару. У победительницы конкурса независимый и немного строптивый характер. 8 марта пума пристально следила за маленькими посетителями зоопарка, хотела устроить на них охоту.

Второе название пумы - кугуар, обитает в Северной и Южной Америке. По внешнему виду напоминает пантеру, хотя более грациозна. Тело пумы более длинное, чем у других кошачьих, лапы сильные, голова относительно небольшая. Характерно, что у пумы очень длинный и мощный хвост, который выполняет роль балансира при прыжках. Эти кошки прожорливы и никогда не бросают недоеденную добычу: возвращаются к ней или прячут куски добычи про запас.

Второе место по итогам всеобщего голосования посетителей заняла чёрная пантера, она отстала от победительницы всего на несколько голосов. На третьем месте — тигрица.

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