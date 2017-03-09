Театр на минах

Количество людей, считающих себя учениками Василия Викторовича Соколова, вряд ли поддаётся точному подсчёту. Несколько поколений рамповцев, начиная с 70-х ещё годов, плюс молодёжь 2000-х из театра «Красный квадрат», который Соколов организовал после уничтожения «Рампы», — для них он Учитель, и не только в области чистого театра, а, как говорят в быту, вообще «по жизни». Миф соколовской «Рампы» есть, и уже давно. А вот мифологии «Рампы» — пока не существует.

В древнегреческом «миф» («мифос») и «логос» синонимы. Только «мифос» означает слово символизирующее, а «логос» — слово осмысляющее, формулирующее. Осмыслить миф «Рампы» это вообще-то задача на будущее. А заслуга Василия Викторовича в том, что он этот миф создал. И этот миф обладал реальной силой.

Я впервые в жизни понял, что такое театр — или, по-другому говоря, зачем он вообще нужен, — только попав на представление рамповского «Гамлета» в мае 1989 года. А мне, между прочим, тогда уже 27-й годик шёл. До этого театром я не особенно, скажем так, интересовался. Как это было — классная руководительница объявляет, что завтра все дружно собираются и идут на спектакль (какой именно, дети не выбирали), а кто сбежит, тому а-та-та. А потом ты сидишь в первых рядах и снизу вверх смотришь на каких-то дяденек и тётенек, которые, скрипя половицами сцены, преувеличенно тонкими или преувеличенно толстыми голосами говорят о чём-то, не имеющем никакого отношения к тебе лично, к твоей реальной жизни.

И вот в мае 1989-го, после первого абаканского рок-фестиваля, нам с Валерой Катиным передали предложение от Василия Викторовича — принять участие в постановке «Ивана Чонкина». Соколов хотел, чтобы на сцене вместе с актёрами была живая рок-группа. После знакомства, узнав, что в «Рампе» мы не бывали, он вручил нам пригласительные на заключительный показ «Гамлета» в том сезоне: «Посмотрите, что мы за «Рампа» такая, может, и не захотите с нами связываться».

Не буду употреблять выражений типа «я был потрясён». Во-первых, мне впервые в жизни было абсолютно ясно всё происходящее на сцене. Во-вторых и в главных — и вот это было действительно удивительное открытие — я, сидя в этом маленьком зале, понимал, что всё это, вот ведь штука какая, про меня. Этот «Гамлет» про меня поставлен. Я сам — его главный герой. И ещё — вот, оказывается, зачем театр вообще существует. Вот как это, в конце-то концов, должно РАБОТАТЬ.

С «Иваном Чонкиным» в итоге не сбылось, но наша группа «ROCKOUT» на долгие годы стала, как сейчас говорят, резидентом «Рампы», и многие наши лучшие концерты случились именно там. В «Рампе» я увидел тот же тип самоотдачи, те же принципы подхода к художественному материалу, тот же РОК, который полуосознанно, инстинктивно стремился в те ранние времена воплотить сам. При этом, видя, как работает Соколов, я гораздо быстрее понял многие вещи о так называемой «художественной правде», чем если бы доходил до этого сам, вслепую. Вкратце это формулируется так: настоящее искусство опасно. Реально опасно. «Святое место бывает пусто. Чувство опасности — суть искусства».

И наконец, что тоже важно, я нашёл в «Рампе» своих. Действительно своих. Действительно своих хотя бы потому, что это, похоже, на всю жизнь. При всём том, что многие из бывших рамповцев давно сменили приоритеты, в том числе и по отношению к самой «Рампе», чувство принадлежности к этой общине до сих пор остаётся определяющим. Если хотите, это травма. То есть вещь ОЧЕНЬ серьёзная. Всё-таки Соколов заставлял людей на сцене НАСТОЯЩИМ делом заниматься, а не туфтой. На разрыв аорты, да.

Это ещё одна заслуга Соколова — он обладал огромным даром обучать людей искусству отличать в театральном деле туфту от настоящего, дело от поделки, жизнь от изображения жизни. И не только в театральном. В «Рампе» очень брезгливо относились к феномену, в просторечии именуемому «понтярством». Понтярщики в «Рампе» просто не выживали, она отторгала их мгновенно. Там невозможно было притворяться тем, кем ты на самом деле не являешься. Причём это происходило ещё до сцены, на уровне общения в коллективе. Если учесть, что одним из синонимов понтярства выступает актёрство, то получается парадоксальная, на взгляд непосвящённых, вещь: театр, в котором не терпят актёрствования. На самом деле так и должно быть, иначе это не театр, а его изображение. Вот, кстати, цитата, нашёл в «Историческом словаре галлицизмов русского языка»:

«Вот и в артистической популярности... Не так уж трудно нравственным чувством распознать ту, что не в результате самоотдачи приобретена,.. а путём «понтярства», да простится мне этот дворовый термин, то есть беспардонного повышения цены своим данным и потаканию публике».

«Не так уж трудно»? Ну большинству-то как раз именно трудно, слишком вкус испорчен. И «нравственное чувство» испорчено, выходит, тоже. Иосиф Бродский в одном интервью сказал об этом же по-другому: «...можно заметить, что эстетика — мать этики. И человек со вкусом не совершит тех ошибок, которые совершает человек без вкуса». Или он же в стихотворении «Доклад для симпозиума»: «Эстетическое чутьё суть слепок с инстинкта самосохраненья и надёжней, чем этика».

Помня о том, что настоящее искусство опасно, нетрудно понимать, при чём тут инстинкт самосохранения. А всякий рамповец знает это на непосредственном опыте, на собственной, говоря совершенно определённо, шкуре. Василий Викторович в них это ВБИВАЛ.

То, что он учил своих просто быть живыми — это почти не поэзия. Сдохнуть ведь можно было.

У прошедших эту школу навсегда вырабатывалось безошибочное художественное и психологическое чутьё. Рамповца больше нельзя было обмануть — ни в искусстве (любом, не только театральном), ни в человеческих отношениях. И никакую показуху — от бытовой до государственной — он более всерьёз не воспринимал. Опасные люди получались, между нами говоря.

В статье Е. Кузнецовой «Тайгою рождённый Гамлет», напечатанной в советско-французском журнале «Сцена» (№ 1 за 1991 год), всё начиналось с фразы: «Лица актёров абаканской труппы чем-то неуловимым выделялись среди лиц остальных участников фестиваля «Театральные опыты — 90», прошедшего в Челябинске». Вот именно с этого решила начать, никак по-другому. Могу, кстати, сказать, чем же именно таким неуловимым эти лица отличались. На них лежал неотменимый отблеск трагедии.

В последние годы советской власти «Рампа» была, возможно, лучшим любительским театром СССР. В пользу этого свидетельствует целая череда первых мест на конкурсах всех возможных уровней вплоть до всесоюзного. Именно тогда и оформился миф «Рампы». Из чего можно сделать не всем очевидный вывод — миф этот СОВЕТСКИЙ. Точнее, позднесоветский. И саму «Рампу» миф, как и положено, пережил. После распада Союза театр ещё несколько лет сильно трясло, у Соколова были конфликты с учениками, из труппы ушли все ветераны; были ещё очень удачные и не очень удачные постановки, но с середины 90-х появилось ощущение, что новое время «Рампу» из себя неумолимо выдавливает. Миф и реальность — вещи всё-таки сильно разные, отождествлять их просто опасно. Если кто-то предпримет серьёзное исследование в области мифологии соколовской «Рампы», ему предстоит ответить на вопрос: не заслонил ли Василию Викторовичу действительность созданный им же самим миф?

С другой стороны, реальность текуча, а миф стоек и стабилен. «Рампу» сожгли, а потом снесли то, что осталось, — а местночтимый миф до сих пор существует, сея вокруг чувство вины и взывая к логике.

Вот это и называется «нерукотворный памятник». Василий Викторович его себе воздвиг. И это единственное, что входит в НАСТОЯЩУЮ задачу художника. «Миф» ошибочно понимать, как «враки», «побасёнки», «небывальщина». Просто некоторые вещи иначе, чем в форме мифа, выражены быть не могут. Потому что миф — это ПОУЧЕНИЕ. Или, если кому-то не нравится слово «поучение», — МОДЕЛЬ.

* * *

Справка

Василий Викторович СОКОЛОВ (1938 — 2016 годы), режиссёр. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина (в 1969 году). Преподавал режиссуру в Минусинском культпросветучилище. В 1973 — 1983 годах режиссёр Усть-Абаканского народного театра. Спектакль «Последний срок» — лауреат хакасского областного фестиваля народных театров, краевого, всероссийского, всесоюзного фестиваля. С 1976-го по 2001-й — главный режиссёр студенческого театра «Рампа». Спектакль «Гамлет» — лауреат фестивалей самодеятельного творчества: хакасского областного, Красноярского краевого, всероссийского, всесоюзного, международного «Театральные опыты». За эту постановку занесён в международную энциклопедию «Кто есть кто в науке, технике и культуре». В начале 2000-х создал театр-студию «Красный квадрат», где работал до последних дней жизни. Всего им поставлено более 80 спектаклей. Автор двух телевизионных фильмов. Лауреат премии президента РФ по поддержке российских театральных инициатив 2010 года.

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