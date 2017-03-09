В Абакане пройдёт Кубок Сибири по плаванию

09.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Всероссийские соревнования III этапа Кубка Сибири по плаванию на призы главы Абакана пройдут с 18 по 20 марта в плавательном бассейне спорткомплекса «Абакан».

 Около 300 юных пловцов из многих городов Сибири примут участие в настоящем детском фестивале плавания. Соревнования пройдут по программе двоеборья во всех плавательных дисциплинах и в двух возрастных группах. Это юноши 2001-2002 г.р. и мальчики 2003-2004 г.р.; девушки 2003-2004 г.р. и девочки 2005-2006 г.р.  От ДЮСШ по плаванию г. Абакана в соревнованиях примут участие 50 юных спортсменов. Среди них подают надежды на высокие результаты Никита Виноградов, Сергей Рачинский и Никита Кудаев. Торжественное открытие состязаний состоится в спорткомплексе «Абакана» в субботу 18 марта в 10 часов, сообщается на сайте абаканской мэрии.

 

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