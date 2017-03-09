В Абакане улицы избавляют от зимней подсыпки

На проезжей части и тротуарах города идет интенсивная работа по уборке песчано-гравийной смеси, очищаются от мусора прилотковая часть дорожной сети.

Как сообщил начальник службы текущего содержания городских дорог Спецавтобазы ЖКХ Дмитрий Романов, для наведения порядках на улицах столицы Хакасии используется специализированная техника «Магистраль» и «Сканди». Сегодня четыре машины трудятся на улицах Кати Перекрещенко, Маршала Жукова, Некрасова, на проспекте Дружбы народов. Дополнительная бригада из числа работников Спецавтобазы ЖКХ очищает от мусора газоны в центре города — на улицах Чкалова, Павших коммунаров, Володарского. Шесть уборочных машин выведено на очистку от мусора прилотковой части дорожной сети на улице Пушкина. От мусора уже очищена прилотковая часть улицы Щетинкина. Кроме этого, санитарный порядок на тротуарах и газонах наводят в центре города около 50 дворников.

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