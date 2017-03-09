В Абакане высадят около 50 тысяч цветов

09.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Самые большие цветники в весенне-летний период появятся в парках Преображенский, Комсомольский, в сквере Пушкинский и на Привокзальной площади.

Около 5 тысяч цветов высадят в предстоящем весенне-летнем сезоне на территории нового сквера «На Крылова», сообщили в информотделе администрации Абакана. А ещё новый сквер украсят скульптурные композиции по мотивам произведений русских писателей. В настоящее время над эскизами работают в архитектурном отделе Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства.

 

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