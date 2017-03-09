В Канаде учёные доказали наличие жизни после смерти

Канадским ученым из Университета Западного Онтарио удалось зафиксировать жизнедеятельность мозга даже после смерти человека. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Cambridge University Press.

В ходе эксперимента ученые снимали электроэнцефалограмму у четырех неизлечимых пациентов за полчаса до отключения от аппарата искусственного дыхания и через полчаса после этого.

Отмечается, что во всех случаях в мозге пациентов были зафиксированы необычные электрические колебания даже после смерти. Более того, у одного из пациентов даже спустя десять минут после остановки сердца мозг сохранял активность, излучая дельта-ритмы.

Долгое время считалось, что смерть наступает в момент остановки сердца, последние исследования ученых доказывают, что это не так. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что прежде чем выносить окончательные суждения, необходимо провести ряд дополнительных исследований.