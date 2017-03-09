В Кремле обеспокоины информацией о попытках США «прослушивать» Владимира Путина

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Кремле обеспокоины информацией о попытках США «прослушивать» Владимира Путина

 В Кремле сочли заслуживающей внимания информацию о попытках "прослушки" президента России Владимира Путина со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

"Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на вот эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания и в них надо внимательно вчитываться", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил: в Вашингтоне не скрывают, что активно прослушивают российских официальных лиц. Например, посла России в США Сергея Кисляка.

"Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться", — добавил Песков.

Ранее WikiLeaks опубликовал почти девять тысяч документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее одного процента от общего объема документов.

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