В Кремле обеспокоины информацией о попытках США «прослушивать» Владимира Путина

В Кремле сочли заслуживающей внимания информацию о попытках "прослушки" президента России Владимира Путина со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил: в Вашингтоне не скрывают, что активно прослушивают российских официальных лиц. Например, посла России в США Сергея Кисляка.

"Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться", — добавил Песков.

Ранее WikiLeaks опубликовал почти девять тысяч документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее одного процента от общего объема документов.