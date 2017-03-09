В Международный женский день полицейские нагрянули в мужской наркопритон

8 марта после 15:00 сотрудники отдела наркоконтроля полиции Абакана и участковые выявили пристанище наркозависимых на улице Энтузиастов.

Хозяин дома в частном секторе регулярно предоставлял помещение для изготовления и употребления дезоморфина. Во время обыска в доме находились ещё двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные материалы. Им грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток. Полицейские изъяли шприцы, посуду и ингредиенты для изготовления «дури». 35-летнему владельцу наркопритона, ранее судимому за аналогичное преступление, вновь грозит уголовное наказание, сообщили в УМВД России по Абакану.

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