В Москве набирает обороты афёра с заменой счетчиков воды

Соблазнительные скидки, пугающие штрафы и игры с названиями: такими средствами недобросовестные коммерсанты зарабатывают на замене счётчиков расхода воды. Жертвами дельцов часто становятся пожилые люди. Их легче убедить в том, что компания представляет ДЭЗ или ЕИРЦ. В столице такой бизнес набирает обороты.

"Пришли, поменяли ему счетчик, поверку которого я делала в прошлом году, взяли с него три тысячи и ушли", — рассказывает пострадавшая Марина Глебова.

Обман чистой воды: отцу Марины Глебовой, ветерану, позвонили, когда она была в отъезде. Голос в трубке сообщил: им нужно срочно заменить счетчики водоснабжения. Марина недавно сделала поверку, но звонившие уверяли: эта процедура якобы теперь недействительна.

"Ему позвонили от моего имени, сказали, что проходит акция от домоуправления, от нашего ДЭЗа. Пришли пять человек, начали на него давить. Вот, они ему внушили, что это обязательно. Главное — счетчик такой же!" — рассказывает она.

Таких компаний в столице все больше. Ведь в отличие от поверки, которую имеют право делать лишь аккредитованные организации, устанавливать счетчики можно безо всяких разрешений. Привлекают клиентов акциями. Если не получается заманить скидками, угрожают баснословными счетами за воду. Цель одна: как можно быстрее сбыть товар. Все чаще распространяют и листовки.

"Я их называю "письма-пугалки". "Вам будет произведен перерасчет, это значительно увеличит квартплату. Отправитель называется ЕРЦ — Единый расчетный центр. Такой организации не существует", — рассказывает Елена Черненкова.

Именно так и работают подобные конторы, никаких гарантий не дают. Специалисты же уверяют: если счетчик поверку уже прошел, менять его не нужно.

"Среди звонящих большинство предлагают замену прибора. То есть, у них нет аккредитации, они не хотят этим утруждаться, они хотят, что называется, срубить денег по-быстрому. Двенадцать лет — это некий усредненный срок службы, который указал изготовитель. А может проработать 20 лет. Самое главное, чтобы он прошел поверку", — объясняет директор по развитию производства компании по замене счётчиков воды Андрей Обащенко.

Дату этой самой поверки можно уточнить в паспорте прибора учета или платежке — число указано в отдельной графе.

За несколько лет жизни по счетчику москвичи уже ощутили значительную экономию. Воды утекло за этот период в разы меньше.

"Ощутимая экономия — это две большие разницы!" — говорит Елена Черненкова.

Чтобы расходы за воду внезапно не выросли, лучше провести поверку счетчиков заранее. Уточнить, есть ли у выбранной организации соответствующая лицензия, можно на сайте Росаккредитации — или обратиться в управляющую компанию.