В Москве полиция накрыла притон в обычном жилом доме: соседи боялись заходить в подъезд

На юго-западе Москвы полиция накрыла притон, в котором оказывали услуги интимного характера. Работал он в квартире в обычном жилом доме. А соседи поневоле оказались участниками событий, достойных криминальной драмы.

- Там много девочек живет. Там и стреляли — я видела сама лично, что прыгали из окон — за ними бежали, стреляли.

Жители этого дома на Нагорной улице даже опасаются выходить в подъезд. В квартире на первом этаже несколько месяцев назад открыли притон, в котором девушки оказывают сомнительные услуги.

- Я сюда спускалась и детей постоянно встречала. Вот даже у нас на первом этаже девочка пораньше пришла домой, мама задерживалась. Она поднялась и у меня сидела, ей было страшно здесь ждать маму.

Попасть внутрь не так-то просто — непрошеных гостей работники отсеивают с помощью камер видеонаблюдения. Полиция перехитрила их.

- Здравствуйте, девушки! Вы спали с молодым человеком только что?

- Нет!

- Как это нет? А кто спал?

- Не знаю!

Девушки сразу бросились врассыпную и начали прятаться даже под матрасами. Обычно в таких заведениях работают девушки из регионов или из стран постсоветского пространства. Лица закрывают, чтобы не узнал никто из родственников.

- Меня нельзя показывать!

Оперативники обнаружили записи с подробным финансовым отчётом. Судя по ним, здесь работают 18 девушек. Девушек задержали и отвезли в отделение полиции.

"На них будет наложен административный штраф в размере двух с половиной тысяч рублей. А те девушки, которые нелегально находятся на территории России, будут депортированы", — говорит представитель общественной организации "Безопасная столица" Денис Рыльцов.

Впрочем, гарантий, что притон не откроется снова, нет. Штраф девушки могут отработать за полчаса. А главное — пока не задержаны организаторы незаконного бизнеса.