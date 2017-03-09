В заповеднике «Хакасский» учёные изучают редких и исчезающих животных

Научные исследования на территории природного заказника федерального значения «Позарым» проводятся под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) .

В феврале текущего года в научных исследованиях принимали участие как сотрудники заповедника «Хакасский», так и приглашенные научные специалисты. В ходе экспедиции пройдено более 1500 км снегоходных и 50 км пеших маршрутов. Исследователи получили около 70 тысяч снимков редких животных благодаря более 30 автоматическим фотоловушкам. Удалось осуществить шестидневные визуальные учёты редкого краснокнижного вида – козла горного сибирского. Ученые произвели засолку и подсолку искусственных солонцов, а так же совершили ежегодные зимние маршрутные учёты на территории заказника. В этом году во время экспедиций планируется осмотреть новые территории заказника, ранее не охваченные и слабо изученные на предмет поиска следов обитания редких видов животных, таких как ирбис, козерог, северный олень лесной подвид, сообщили в пресс-службе заповедника «Хакасский».

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