ВИЧ наступает: за два месяца в Хакасии выявлено 75 новых случаев заражения

1 марта - Всесибирский день профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом. Этот день - повод напомнить: ВИЧ рядом, он "взрослеет", продолжает ломать человеческие жизни. Эпидемиологи приводят тревожную статистику, по которой Хакасия на шестом месте из сибирских регионов по заболеваемости СПИДом. Но если динамика роста заражений сохраниться, у нашей республики все шансы вырваться в лидеры устрашающего рейтинга. Об этом шла речь в пресс-центре газеты "Хакасия".

- Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Хакасии остается крайне сложной: в 2015 году был выявлен 361 случай инфицирования, в 2016-м - 444 новых случая. Среднероссийский показатель превышен на 40 процентов. Только за два месяца текущего года выявлено 75 новых случаев ВИЧ! То есть эпидпроцесс не затихает. Это говорит о том, что большинство людей не информированы о мерах, позволяющих не заразиться, - считает Елена Шалгинова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Хакасии.

При этом доминирующим способом передачи специалисты называют иглу наркомана: порядка 59 процентов случаев именно зараженная игла становится причиной инфекции.. В целом по России ВИЧ чаще передается половым путем. О том, что СПИД "взрослеет" также говорят цифры. В основном болезнью в Хакасии страдают молодые люди 20 - 39 лет - самый трудоспособный возраст.

- Именно поэтому мы предприняли серию выездов в трудовые коллективы различных организаций, чтобы разъяснить, что такое ВИЧ и как инфекция передается. Плотно в этом направлении сотрудничаем с работодателями, - рассказывает Николай Конгаров, главный врач ГБУЗ РХ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД". - Рассказываем о мерах противодействия ВИЧ, о том, что каждый человек может совершенно бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию либо в нашем центре, либо в поликлинике по месту жительства.

Специалисты утверждают: при правильной АРВТ (антиретровирусной терапии - авт.) вирусная нагрузка на организм больного падает до неопределяемой. Проще говоря, человек становится практически незаразным и может прожить долгую полноценную жизнь. Однако находятся в обществе и те, кто, получив страшный диагноз, совершенно сознательно отказывается от такой терапии - так называемые ВИЧ-диссиденты. Эти люди считают, что СПИД - выдумка медиков, они отрицают заболевание и отказываются от лечения. Среди ВИЧ-диссидентов много довольно известных людей. Есть такие и в Хакасии. К примеру, в прошлом году семь беременных ВИЧ-инфицированных женщин сознательно отказались от терапии, родив в итоге больных детей и, по сути, подписав этим крохам приговор.

- Мы разными способами пытаемся воздействовать на этих мам: с помощью прокуратуры и органов опеки. Остается только поднять вопрос о лишении родительских прав, - разводит руками Конгаров. - К сожалению, по закону человек может отказаться от медицинской помощи - сделано это должно быть в письменном виде. А мы при этом почти ничего не можем с делать - это их выбор. У нас в республике АРВТ получает 468 человек, из которых 108 - находятся в местах лишения свободы. Мы планируем увеличить эту цифру еще на 153 человека. Заявку на лекарства уже сделали, и в мае препараты поступят в Хакасию. Кстати, на уровне России принято решение покупать эти препараты централизовано и производить их вскоре будут у нас в стране.

- Для беременных ВИЧ-инфицированных проводится трехэтапная профилактика: женщина получает терапию до и во время родов, а затем лечат новорожденного, - добавляет Елена Шалгинова. - Риск заражения при такой терапии снижается до 2 - 8 процентов. Очень жаль, что есть факты отказа мам от такой терапии. Сейчас в республике 18 ребятишек с диагнозом ВИЧ.

ГДЕ БЕСПЛАТНО СДАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ:



- в поликлинике по месту жительства;

- в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД по адресу: Абакан, ул. Заводская, 3, тел.бесплатной горячей линии: 8 (3902) 27-00-10.

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