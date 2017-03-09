Вин клавиша: так вот что делает эта кнопка на клавиатуре

Мало кто знает, для чего на клавиатуре нужна горячая клавиша Win. А ведь ее использование значительно может упростить повседневную работу на компьютере. В сочетании с другими клавишами Win просто творит чудеса! Скопируй эти комбинации и перейди на новый уровень пользования компьютером…

Полезные функции

Win

Вызов меню «Пуск».

Win + B

Комбинация позволяет выбрать нужную иконку в системном трее. А также дает возможность переключаться между разными иконками с помощью курсорных клавиш.

Win + D

Это сочетание клавиш показывает «Рабочий стол».

Win + E

Открывает Проводник Windows.

Win + F

Данная комбинация позволяет открыть «Поиск», не используя компьютерную мышь.

Win + L

Такое сочетание клавиш блокирует компьютер.

Win + M

Если ты желаешь свернуть все окна, воспользуйся этой комбинацией.

Win + P

Позволяет переключить режим работы дополнительного монитора или проектора.

Win + R

Открывает диалог «Выполнить».

Win + T

Активирует «Панель задач».

Win + U

Позволяет открыть «Центр специальных возможностей».

Win + X

В Windows 7 такая комбинация открывает центр мобильных приложений. В Windows 8 — меню «Пуск».

Win + Pause

Позволяет открыть «Свойства системы».

Win + F1

Эта комбинация открывает справку Windows.

Win + Ctrl + 1 + 2 + 3

Обеспечивает переключение между разными окнами одной программы.

Win + Стрелка вверх

Комбинация этих клавиш позволяет развернуть окно на весь экран.>

Восстанавливает и минимизирует окно.

Win + Стрелка вправо или влево

Прижимает окно к правой или левой стороне экрана.

Win + Shift + Стрелка вправо или влево

Позволяет переместить окно на другой монитор.

Win + Пробел

В Windows 7 эта комбинация позволяет переключиться на «Рабочий стол». В Windows 8 — переключиться между раскладками.

Win + Кнопка +

Это сочетание клавиш увеличивает масштаб экрана.

Win + Кнопка –

Позволяет уменьшить масштаб.