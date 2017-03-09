Вин клавиша: так вот что делает эта кнопка на клавиатуре

Полезные функции
Win
Вызов меню «Пуск».
Win + B
Комбинация позволяет выбрать нужную иконку в системном трее. А также дает возможность переключаться между разными иконками с помощью курсорных клавиш.
Win + D
Это сочетание клавиш показывает «Рабочий стол».
Win + E
Открывает Проводник Windows.
Win + F
Данная комбинация позволяет открыть «Поиск», не используя компьютерную мышь.
Win + L
Такое сочетание клавиш блокирует компьютер.
Win + M
Если ты желаешь свернуть все окна, воспользуйся этой комбинацией.
Win + P
Позволяет переключить режим работы дополнительного монитора или проектора.
Win + R
Открывает диалог «Выполнить».
Win + T
Активирует «Панель задач».
Win + U
Позволяет открыть «Центр специальных возможностей».
Win + X
В Windows 7 такая комбинация открывает центр мобильных приложений. В Windows 8 — меню «Пуск».
Win + Pause
Позволяет открыть «Свойства системы».
Win + F1
Эта комбинация открывает справку Windows.
Win + Ctrl + 1 + 2 + 3
Обеспечивает переключение между разными окнами одной программы.
Win + Стрелка вверх
Комбинация этих клавиш позволяет развернуть окно на весь экран.>
Восстанавливает и минимизирует окно.
Win + Стрелка вправо или влево
Прижимает окно к правой или левой стороне экрана.
Win + Shift + Стрелка вправо или влево
Позволяет переместить окно на другой монитор.
Win + Пробел
В Windows 7 эта комбинация позволяет переключиться на «Рабочий стол». В Windows 8 — переключиться между раскладками.
Win + Кнопка +
Это сочетание клавиш увеличивает масштаб экрана.
Win + Кнопка –
Позволяет уменьшить масштаб.
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