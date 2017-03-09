Владимир Путин: организаторы «групп смерти» настоящие преступники. Наказывать жестче!

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Владимир Путин: организаторы «групп смерти» настоящие преступники. Наказывать жестче!
 
Президент России Владимир Путин в ходе коллегии МВД в четверг, 9 марта, заявил о поддержке ужесточения ответственности за склонение детей к суициду через интернет-сайты и социальные сети. Путин уверен, каждый, кто занимается подобной деятельностью, является преступником и должен быть наказан.
 
"(Расширение уголовной ответственности) позволит привлекать к ответственности владельцев, создателей и администраторов подобных сайтов", - говорит Владимир Путин.
 
Таким образом президент России поддерживает инициативную группу депутатов Госдумы, которые ранее предложили изменить статьи Уголовного кодекса. Организаторы так называемых "групп смерти", согласно поправкам, могут сесть в тюрьму на 12 лет.
 
Ранее В правительстве предложили улучшить закон Яровой о "группах смерти"

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