Владимир Путин пообщался с Биньяминон Нетаньяху

Оценивая визит израильского премьера, стоит сравнить сведения, поступившие накануне встречи, с теми, которые распространились после. Конечно, ориентирами служит открытая информация. Просто иногда лучше видно, если выстроить события в хронологическом порядке.

Итак, до визита. Вчера, собираясь в путь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предстоящий визит в Россию очень важным для национальной безопасности. Например, чем так важен? Присутствие Ирана и его союзников на северных границах еврейского государства и в Средиземном море — угроза. Попытка Ирана закрепиться в Сирии — тоже.

Нетаньяху называл Иран главным генератором терроризма в мире и «источником свыше 80% проблем, с которыми сталкивается Израиль в сфере национальной безопасности». Так-та-а-ак… Что-то это напоминает советский мультик про Маугли — тот момент, когда Багира говорила Каа, как бандерлоги называли удава земляным червяком. Израилю точно пригодилось бы, чтобы нашими руками тормозились иранские мечты о распространении влияния. А нам это зачем?

После визита: «Отношения России и Израиля характеризуются тесным и доверительным контактом руководства двух стран». Это, как цитируют РИА Новости, сказал президент РФ. Нетаньяху отметил, что отношения РФ и Израиля постоянно укрепляются…

Замечательно. Мы хорошо торгуем с Израилем, там вменяемые политики, уже много десятилетий подряд очень аккуратно ведут себя военные и заметно поубавилось пыла у агрессивных фантазёров.

И там много переехавших на ПМЖ из числа наших соседей — и недавних, и потомков соседей наших родителей. Милионная диаспора — шутка сказать. И 21 организация русскоязычных соотечественников, и множество газет на русском языке, и ведут вещание более 150 русскоязычных эфирных и спутниковых телеканалов, радиостанций…

Что в сухом остатке? Мы — не Каа, разводить нас на пожирание бандерлогов всерьёз — не реально. А договориться с нами можно, только по следам блиц-визитов Нетаньяху в Москву не скоро в открытом доступе появится полный объём тем и содержание переговоров. Вероятнее, никогда не появятся.

Но в Сирии наши общие с сирийцами планы не предусматривают ни обслуживания израильских интересов, ни таскания для Ирана углей из костра нашими руками. Сирийцы тоже обожглись и восстановления своего суверенитета хотели бы больше, чем залипания в иранские сателлиты.

Так что вывод пока такой: во времена Хафиза Асада положение Сирии было значительно лучше, а гарантии безопасности намного надёжнее.

Поскольку бармалеев с сирийской земли ещё гнать и гнать, Нетаньяху предстоит нервничать из-за Ирана, а Ирану помнить, что он в регионе не единственный привлекательный партнёр.

И Сирия для Ирана — не проходной двор. Главный вывод: мы только что видели, как геополитику делают мастера высшего уровня. Деталей никто лишний не узнает, а последствия решений увидят все.