Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии МВД

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии МВД
 
Российский президент Владимир Путин намерен в этот четверг принять участие в расширенном заседании коллегии МВД. Как сообщается, в ходе этого мероприятия будут подведены итоги работы ведомства за прошлый год, а также намечены цели на будущее. Об этом сообщает пресс-службы Кремля.
 
Как сообщает МВД, в 2016 году в стране было зарегистрировано 2 миллиона 160 тысяч преступлений. 94% из них были успешно выявлены правоохранительными органами. Подчеркивается, что 4% преступлений были выявлены на стадии приготовления.
 
Данное заседание станет уже четвертым, проходящим с участием президента. Во время прошлогоднего заседания Путин потребовал не допустить, чтобы в России сложилась такая же неблагоприятная обстановка, как в Евросоюзе в связи с миграционным кризисом. Как сообщает МВД, только за 2015 год было предотвращено около 100 тысяч столкновений на этнической почве.

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