Владимир Путин: второй Росгвардии в России не будет

На какие преступления МВД должно обратить особое внимание — задачи на ближайшее будущее поставил Владимир Путин. Президент принял участие в расширенной коллегии министерства. Глава государства выделил несколько направлений — это борьба с коррупцией и экстремизмом, контроль за миграцией, поддержание порядка в общественных местах. Но есть и новые задачи. Среди них — борьба с группами смерти в социальных сетях, в которых подростков и детей склоняют к самоубийству.

Тяжких и особо тяжких преступлений становится меньше. Но есть и проблемы. Прежде всего, это касается борьбы с коррупцией, защиты граждан и бизнеса от преступных посягательств. Глава государства требует усилить работу по этим направлениям.

"Почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытыми. Имеющийся у министерства потенциал, используется далеко не в полном объеме. В этой связи обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи — прежде всего, это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Это мы отмечаем, как положительный фактор. Но это еще не повод для успокоения. Напротив, нужно последовательно закреплять достигнутые позитивные результаты. На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придет к ним на помощь", — заявил президент России.

Отдельно Путин говорил об угрозе, которая возникла относительно недавно. Это пропаганда суицида среди подростков в социальных сетях.

"Преступники, а иначе их не назовешь, прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, распространяющий перечень действий при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность, — отметил глава государства.



В связи с упразднением Федеральной миграционной службы на МВД легла дополнительная забота по контролю за потоком приезжих. Любые нарушения в этой сфере Путин призывает решительно пресекать. Отдельно президент говорил о серьезных преступлениях, в которых был замешан целый ряд высокопоставленных должностных лиц МВД.

"Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы. Требования к тем, кто претендуют на руководящие должности, должны стать более жёсткими", — потребовал Путин.

В прошедшем году сотрудниками полиции пресечено свыше 25 с половиной тысяч преступлений коррупционной направленности.

"К уголовной ответственности привлечено 1300 должностных лиц различного уровня, причастных к совершению коррупционных преступлений. Однако, говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией — пока рано", — рассказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.

Еще одна тема — ситуация на российских дорогах. Есть тенденция к улучшению. Но по мнению президента, 20 тысяч погибших за прошлый год —очень большие потери. Надо работать над повышением безопасности дорожного движения.

Кстати, сами инспекторы ДПС в ближайшее время получат новые комплекты обмундирования. Новая форма будет не только удобной, но и хорошо заметной издалека. А специальные подразделения МВД получат новейший "калашников".

Один из главных результатов реформы МВД — строгое разделение полномочий. Основные силовые функции отныне возлагаются на недавно созданную Росгвардию. А полиция будет заниматься исключительно правоохранительной деятельностью, обеспечивать правопорядок и общественную безопасность на улицах российских городов.

Но некоторые детали еще нужно согласовывать. Президент принимает в этой работе самое непосредственное участие.

"Мы с Владимиром Александровичем [Колокольцев] в выходные дни обсуждали эти проблемы. В том числе, скажем, взаимодействие с Росгвардией. В МВД остались свои силовые, так назовём, структуры, призванные обеспечивать оперативную деятельность. Но значительный объем работы все-таки проводится Росгвардией. Мне бы очень хотелось, чтобы вот это взаимодействие сохранилось, но мы не наблюдали бы роста вот этой силовой составляющей. И нам ни в коем случае не нужно создание вторых внутренних войск, второй Росгвардии", — отметил президент.

А нужно хорошее взаимодействие между этими двумя ведомствами, считает президент.