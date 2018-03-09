Власти объяснили доплату к пенсии за 35 лет стажа

Власти России с недавнего времени перестали скрывать имеющиеся проблемы с наполняемостью бюджета. Им приходится раз за разом идти по пути сокращения расходов. Для пенсионеров было неприятно узнать, что на них решили сэкономить, причем в значительной мере.

В качестве наглядного примера экономии расходов на социальную сферу можно обратиться к работающим пенсионерам. Всем известно, что с 2016 года те пенсионеры, которые продолжают официально трудиться, не могут рассчитывать на регулярные индексации своих пенсий. Остальным же пенсионерам постоянно снижают процент повышения пенсий.

Тем временем в интернете появляются сообщения информационного характера, с помощью которых пенсионеров пытаются подбодрить. В частности, в них рассказывается о различных надбавках к пенсиям. Так, совсем недавно отмечалось, что пенсионеры, которые имеют за плечами внушительный стаж работы, могут получить солидную надбавку к своей пенсии. Если говорить еще точнее, то речь шла о 35-летнем стаже и выше.

Недопонимание возникало по той причине, что официальных комментариев со стороны властей на сей счет длительное время не поступало. Население страны находилось в неведении. Лишь недавно вскрылись подробности, которые совершенно не порадовали пенсионеров с большим трудовым стажем.

Оказалось, что в России не предусмотрены дополнительные выплаты к пенсии в случае имеющегося у человека длительного трудового стажа. Люди расстроились, так как раньше всегда стаж работы воспринимался в качестве поощряющегося момента при начислении пенсии.

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