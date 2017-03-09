Во Франции глобалисты вскрыли карты и пошли в открытую атаку на Марин Ле Пен

После того, как им удалось практически выбить Фийона с выборов и раскрутить банкира Ротшильдов, либерал-социалиста Макрона по женским ток-шоу, главной целью стало не допустить к выборам Марин, и здесь для них «все средства хороши».

Вчера пока еще действующий президент Франции Франсуа Олланд закатил фирменную истерику перед СМИ, умоляя французов не выбирать Ле Пен и предрекая Франции все беды, которые только выдала его фантазия. Так, Олланд заявил, что победа Ле Пен приведет к выходу Франции из зоны евро и ЕС в целом. Он также напугал читателей картиной будущего «в окружении различного рода барьеров и сторожевых вышек на границах»: «Угроза существует. Популярность крайне правых во Франции достигла наивысших значений за более чем 30 лет», — сказал Олланд. «Мой долг — сделать все, чтобы Францию этот проект не убедил и чтобы на нее не легла столь большая ответственность», — добавил он.

Странное представление у главы французского государства о своем долге. Раньше как-то у президентов были другие доли: защищать свой народ, поднимать престиж государства и благосостояние населения, а теперь оказывается, главное не допустить прихода Ле Пен.

Накануне заявления Оланда, 2 марта, Европейский парламент проголосовал за лишение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен депутатского иммунитета из-за того что она размещала в своем Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В стране, где Шарли Эбдо рисует карикатуры на что угодно и все этому аплодируют, а все издания выпустили фото «Путин и Гитлер», «Ле Пен и Гитлер», все «внезапно» возмутились опубликованному в ее Твиттере фото жертв ТОЗР ИГИЛ, которое она туда поставила в знак протеста против сравнения «Национального фронта» с боевиками группировки. Возмутились настолько, что теперь Марин грозит реальный срок тюремного заключения: лишение депутатского иммунитета означает для Ле Пен то, что теперь против лидера «Национального фронта» можно возбудить уголовное дело по обвинению в распространении материалов «с особо жестокими сценами насилия». В качестве наказания за это преступление Ле Пен может грозить штраф в размере €75 тыс. или лишение свободы на срок до трех лет.

Несмотря на это, даже противники Ле Пен из Германии понимают, что их кампания по очернению главы «Национального фронта» проваливается. «Год назад Ле Пен разместила в Twitter отвратительные фотографии террористов ИГ. Подобная жестокость — это ее способ заявить о желании власти. То, что парламент ЕС может лишить ее иммунитета, не волнует Ле Пен. Напротив, она прямо-таки торжествует, когда «система» — то есть, правовое государство — преследует ее. Как показывают обвинения в фиктивной работе сотрудников Европарламента, она, похоже, знает, как разумно использовать «систему», с которой борется. Каждую новую повестку в суд она использует, чтобы разыгрывать из себя Жанну д‘Арк, защитницу обездоленных. Ее сторонники считают это преследованием, а некоторые — даже «крещением». Ее рейтинги не падают, а даже растут. Будущее Европы решится через 65 дней. Франции не нужно чудо, а «всего лишь» достаточное количество демократов», — с ужасом пишет либеральная немецкая газета «Sueddeutsche Zeitung».

Почему глобалисты всех мастей ополчились против Ле Пен, вопроса не вызывает. Никто из европейских политиков такого ранга не говорил о положении дел в Европе настолько открыто, как сказала еще год назад Марин Ле Пен: «Спасибо, Меркель, что явилась сюда вместе со своим вице-канцлером - администратором провинции Франция. Явились вы на эту сессию по очень простой причине - ваш европейский союз коллапсирует, пытаясь спастись от гибели при помощи шантажа, угроз и унижений. Ваша модель - служение США, пляска под дудку банкиров, нечестная конкуренция, слежка за гражданами и их разорение. Я представляю другую модель, основанную на независимости, многополярности мира, протекционизме и полной остановке массовой миграции. Кто-то скажет, что я анти-Меркель? И это честь для меня! Мадам, я тебя не признаю! Немецкие интересы не оправдывают вассализацию остальной Европы - и я здесь как голос другой, свободной Европы - тех европейцев, которые повернулась спиной к ЕС, потому что им нужны нации, а не ЕС. И я голос тех французов, Олланд, кто повернулся спиной к тебе, точно также как они отвергли Саркози ранее, ибо они преданы Франции», — заявила тогда Марин.







После этого выступления европейские «элиты» прокляли Ле Пен, и ради не допущения ее до выборов, готовы пойти на все. Впрочем, как ранее рассказывало наше агентство, есть у них и план Б, на случай победы Ле Пен. Студенты, мигранты и прочие «поборники свободы» уже провели разогревочные бунты и ждут отмашки на полномасштабную уличную войну.



Помимо Ле Пен, продолжает напрягать глобалистов и «друг Путина» Франсуа Фийон. Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон рассказал о планах «в ближайшие дни» создать новую команду для объединения своих сторонников.

Кроме того, он сообщил, что он «не видит причин» для снятия своей кандидатуры с выборов, напомнив, что для участия в президентской гонке он был выбран «демократическим путем». «Никто не властен сейчас заставить меня снять свою кандидатуру с выборов», — сказал политик. По мнению Фийона, его выход из президентской гонки «приведет к политическому тупику» его «политическую семью». «Я не аутист, я вижу трудности», — прокомментировал политик расследование прокуратуры в отношении него и его супруги. «Но есть одна вещь, которую я замечаю, и это то, что нет альтернатив», — заключил республиканец. Решение продолжить гонку он принял после того, как 5 марта, в Париже состоялся митинг сторонников Фийона. По сообщениям представителей политика, в мероприятии приняли участие 200 тыс. человек, при этом источник телеканала BFMTV в полиции заявлял о 350–400 тыс. участниках митинга. Однако, несмотря на поддержку сторонников, его попадание во второй тур более чем сомнительно — устроенное медийное шоу с расследованием «коррупции» сильно ослабило его позиции. Напомним, расследование, фигурантами которого выступают Франсуа Фийон и его жена, началось 25 февраля. Кандидата на пост президента Франции следователи обвиняют в фиктивном трудоустройстве его супруги. Она, по информации сотрудников правопорядка, с 1998 года по 2002 год числилась помощницей Фийона в парламенте страны, однако никаких результатов ее деятельности обнаружить следователям не удалось.



Не обошлось и без традиционных для глобалистов слов о «вмешательстве России». «Два крупных государственных русских СМИ, Russia Today и Sputnik, ежедневно распространяют фейковые новости, которые собираются, цитируются и влияют на демократический процесс», - заявил генсек партии «На марш!», созданной Макроном специально перед президентскими выборами.



По словам Макрона, российские медиа хвалят соперников Макрона, Ле Пен и Фийона, а самого Макрона ругают. Кроме того, партию "На марш!" атакуют российские хакеры.



Никаких доказательств своих слов Макрон не представил, зато рассказал, как он будет общаться с «диктатором Путиным». «Я хочу ответственного диалога с Россией, который в рамках Минских соглашений привел бы к ослаблению санкций. Этот трудный, но так необходимый диалог с Россией нужно вести, как и с любой другой авторитарной региональной державой, чьи ценности мы не разделяем, но которая является неотъемлемым партнером в продвижении мира, в частности на Ближнем Востоке», — заявил Эммануэль Макрон. Интересно, какого отношения он должен был ожидать от российских СМИ? Самое смешное, что утром он уверенно об этом рассказывал с трибуны в ста метрах от Елисейского дворца, а уже вечером того дня на сельскохозяйственной выставке получил от фермеров яйцом в лоб. С другой стороны на бывшего банкира Ротшильдов работают чуть не все мировые СМИ. Та же немецкая «Sueddeutsche Zeitung», которая поливает грязью Ле Пен, о Макроне пишет совсем другое: «Сейчас во Франции есть человек, который, похоже, может ходить по воде. Имя этому феномену Эммануэль Макрон. 39-летний бывший банкир и министр стал новой звездой в Париже — и в то же время последней надеждой Европы. Согласно опросам, через девять недель Макрону выпадет историческая роль: защитить ЕС от его самого опасного врага. Поскольку Марин Ле Пен, популист и националист, стремится победить на президентских выборах 7 мая, а потом — как она заявила — разбить интегрированную Европу, в том числе евро и ЕС. В таком случае, Frexit станет концом Европы. Зато Макрон, французский европеец и гражданин мира, чувствует ответственность. Национальному отступлению Ле Пен он противопоставляет обещание нового начала в будущем. Его социальный либерализм переходит границы, о которых даже не смел думать его наставник, Франсуа Олланд. Макрон намерен продвигать политику на рынке труда, которая базируется на скандинавской модели. Но, прежде всего, сила Макрона — это следствие слабости почти всех его противников. Своими ошибками они создали ему опору, которая позволяет ему ходить по воде Сены, в переносном смысле». Кстати, как и во время выборов в США, рейтинговые агентства, которые совсем недавно отдавали победу Ле Пен, в один миг переписали ее на Макрона.



Не очень расчитывая на глобалисткие СМИ, заказчики компании Макрона готовят «правильный подсчет голосов» — французские власти приняли решение отказаться от проведения электронного голосования на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в июне 2017 года. Как пояснил государственный секретарь по внешней торговле, развитию туризма и делам проживающих за рубежом французов Маттиас Фекл, на такие меры власти республики пошли после рекомендаций экспертов из Национального агентства по безопасности информационных систем, которые предупредили о «крайне высоком риске кибератак, которые могут помешать проведению выборов». Ответственность за организацию голосования, которое будет учитывать право и голос каждого избирателя, возьмет на себя Министерство иностранных дел и международного развития Франции.

То есть то самое Министерство иностранных дел, которое раз за разом продвигало резолюции по «уничтожению бедных крошек» в Алеппо, но не видит жертв в Мосуле, а также без конца обвиняет Россию в нарушении Минска, а Минск в нелюбви к педерастам. Как шутят в «Национальном Фронте», во Франции нет МИДа, а есть лишь филиал Госдепа, притом еще Клинтоновского разлива и надеяться на честность довольно сложно.



И уже на крайний случай, если даже подсчет не позволит врать уж совсем слишком, то готовятся «массовые протесты» и некий аналог Майдана.