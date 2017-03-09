Военного из Тольятти погибшего в Сирии из-за взрыва фугаса отправили в последний путь

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Военного из Тольятти погибшего в Сирии из-за взрыва фугаса отправили в последний путь
 
В Тольятти состоялись похороны военного Василия Юрлина, служившего в Сирии по контракту. Мужчина погиб 22 февраля. Об этом „Ъ-Волга“ сообщила двоюродная сестра мужчины Елена Чернышева.
 
«Василий погиб в Сирии в результате взрыва радиоуправляемого фугаса. Он служил на территории этой страны по контракту. Василий оказался в эпицентре взрыва», - сказала собеседница издания.
 
На момент гибели мужчине было 33 года. Мужчину похоронили на кладбище «Приморское» в Тольятти. У него осталась пятилетняя дочка.
 
 

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