Военного из Тольятти погибшего в Сирии из-за взрыва фугаса отправили в последний путь

В Тольятти состоялись похороны военного Василия Юрлина, служившего в Сирии по контракту. Мужчина погиб 22 февраля. Об этом „Ъ-Волга“ сообщила двоюродная сестра мужчины Елена Чернышева.

«Василий погиб в Сирии в результате взрыва радиоуправляемого фугаса. Он служил на территории этой страны по контракту. Василий оказался в эпицентре взрыва», - сказала собеседница издания.

На момент гибели мужчине было 33 года. Мужчину похоронили на кладбище «Приморское» в Тольятти. У него осталась пятилетняя дочка.