Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму, а также основные аспекты российско-израильского сотрудничества.

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В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги! Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве.

Мне очень приятно отметить, что у нас налажен очень тесный, доверительный контакт. Мы регулярно лично встречаемся, постоянно находимся на телефонной связи, работаем на уровне министерств и ведомств.

И как водится, Вы часто приезжаете к нам накануне праздников. Хочу поздравить Вас с приближающимся праздником Пурим, пожелать Вам и всему Израилю хороших праздников и благополучия.

Очень рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях и по ситуации в регионе.

Нетаньяху БиньяминПремьер-министр Израиля (как переведено): Большое спасибо, господин Президент.

Я рад Вас снова видеть в рамках наших постоянных визитов, которые подчёркивают дружеские отношения между нашими странами. Мы видим, как постоянно укрепляются взаимоотношения между нашими странами в экономике, культуре, туризме. И конечно же, тот «живой мост», который связывает наши страны, – миллион говорящих по-русски израильтян – один из них переводит меня в эту минуту.

В этом контексте хочу сказать, что в последние месяцы мы закончили всю официальную процедуру, стратегию нашего пенсионного соглашения. Хочу лично Вас поблагодарить за достижение этого соглашения.

Одна из вещей, которая нас объединяет, – наша совместная борьба с радикальным исламским террором. В последний год было очень серьёзное продвижение в борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ИГИЛ и «Аль‑Каиды», и Россия внесла большой вклад в этот результат, в это продвижение. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы радикальный ислам, суннитский террор был бы сменён радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана.

Благодарю Вас за поздравление с праздником Пурим. Две с половиной тысячи лет назад в древней Персии была попытка уничтожить еврейский народ, которая провалилась. Это то, что мы отмечаем в рамках этого праздника. И сегодня есть попытки со стороны продолжателя древней Персии – Ирана – уничтожить еврейское государство: они говорят об этом открыто, пишут это чёрным по белому в своих газетах.

Конечно, сегодня у нас есть своя страна, своя армия, мы можем себя защитить. Но хочу сказать, что угроза радикального исламского шиитского террора, она не только в наш адрес, но и в адрес региона, в адрес всего мира. Уверен, мы все хотим предотвратить угрозу радикального исламского террора – не важно, каким бы он ни был, шиитским или суннитским.

Ещё раз хочу поблагодарить Вас за тёплый приём, за поздравления.