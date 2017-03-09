Выпившие парни угнали машину и отправились в турне по Хакасии

Информацию о похищении автомобиля распространили в соцсетях владельцы транспортного средства.

Белую иномарку «Nissan Bluebird sylpny» с госномером «к593ее 19» украли из частного сектора. Машина была припаркована возле дома № 2 по улице 40 лет комсомола. Предположительно, угонщикам на вид 20 и 26 лет. Очевидцы утверждают, что они были пьяны и, возможно, направились в сторону Аскиза. Владельцы иномарки просят рассказать о местонахождении машины по номеру 89503058898, сообщается в паблике АБК.

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