Выпившие парни угнали машину и отправились в турне по Хакасии

09.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Информацию о похищении автомобиля распространили в соцсетях владельцы транспортного средства.

Белую иномарку «Nissan Bluebird sylpny» с госномером «к593ее 19» украли из частного сектора. Машина была припаркована возле дома № 2 по улице 40 лет комсомола. Предположительно, угонщикам на вид 20 и 26 лет. Очевидцы утверждают, что они были пьяны и, возможно, направились в сторону Аскиза. Владельцы иномарки просят рассказать о местонахождении машины по номеру 89503058898, сообщается в паблике АБК.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 16 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,292