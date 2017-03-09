Выпускники Хакасии могут поступить в Сибирский федеральный университет

13-14 марта в республике высадится десант Сибирского федерального университета с серией профориентационных мероприятий для выпускников, школьников 6–10 классов, их родителей и учителей. Представители приёмной комиссии крупнейшего за Уралом вуза проведут в Абакане презентацию университета и расскажут об особенностях приёмной кампании 2017 года.

13 марта в Хакасском техническом институте - филиал СФУ пройдут родительские собрания. На встречах, ориентированных прежде всего на родителей выпускников школ, расскажут об изменениях в правилах поступления в российские вузы, возможностях получить дополнительные баллы к ЕГЭ, различиях между минимальными и проходными балами, а также о новой программе «скидок» для студентов-платников. Начало родительского собрания в 18 часов. 14 марта на базе ХТИ пройдёт фестиваль «Абитуриент-2017». Начало регистрации в 10 часов. В программе фестиваля запланированы: эксперимент-шоу Музея занимательных наук; профориентационное тестирование для учащихся 9-11 классов; лекции от преподавателей профильных институтов СФУ; презентация ХТИ – филиала СФУ и военной кафедры; мастер-классы по физике, биологии и гуманитарным наукам, интерактивные лекции и викторины, сообщили в пресс-службе Сибирского федерального университета. Подробная информация с аудиториями и названиями лекций и мастер-классов в программе и по телефону +7 923 288 22 44 (Оксана Петровна), +7913 543 55 29 (Татьяна Георгиевна, представитель ХТИ).

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