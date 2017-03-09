Выступление Владимира Путина на расширенной заседании коллегии МВД России

Расширенное заседание коллегии МВД России

Участники заседания подвели итоги работы Министерства по основным направлениям деятельности за отчётный год, определили цели и задачи на 2017 год.

С основным докладом на коллегии выступил глава МВД России Владимир Колокольцев Колокольцев Владимир АлександровичМинистр внутренних дел .

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В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Как обычно, на расширенной коллегии поговорим о результатах работы органов внутренних дел в 2016 году, о тех приоритетных задачах, которые вам предстоит решать, в том числе с учётом обновленной редакции Положения о Министерстве внутренних дел.

В соответствии с этим документом на ваше ведомство возложен ряд полномочий, ранее закрепленных за другими ведомствами: ФМС и ФСКН. Вам предстоит также формировать государственную политику в области безопасности дорожного движения.

Говоря о результатах, отмечу, что в 2016 году сохранилась тенденция на снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений; уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий; есть позитивные подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними.

Эти показатели достигнуты благодаря серьёзной работе участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, ГИБДД, других подразделений, а также за счёт более эффективной координации действий МВД с другими правоохранительными структурами, ведомствами и органами власти.

Вместе с тем почти половина преступлений – как и прежде – остаётся нераскрытыми. Имеющийся у Министерства потенциал используется далеко не в полном объёме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств.

В этой связи обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи. Прежде всего это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества преступлений, совершённых в общественных местах, – мы это отмечаем как положительный фактор, но это ещё не повод для успокоения.

Напротив, нужно последовательно закреплять достигнутые позитивные результаты. На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придет к ним на помощь.

Для укрепления общественного порядка нужно активно взаимодействовать с Росгвардией, общественными, добровольческими объединениями, шире применять современные технические средства. Нужно продолжить развитие системы профилактики правонарушений, вы знаете, летом прошлого года принят соответствующий Федеральный закон. На очереди – создание системы мониторинга проводимых профилактических мер, формирование согласованных механизмов сбора, обработки информации.

В комплексе это позволит полиции постоянно держать в поле зрения граждан из так называемых групп риска, но еще важнее сделать все, чтобы помочь людям, которые действительно хотят вернуться к нормальной жизни. И просил бы вас об этом никогда не забывать.

Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму. Совместно с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые экстремистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма; противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе активно работать по тем, кто связан с международными террористическими организациями. Мы с вами многократно к этой теме возвращаемся. Знаю, что вы активно работаете по этому направлению, и прошу вас, как и прежде, действовать жестко и абсолютно бескомпромиссно.

Все чаще экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, интернет. В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой хотел бы сказать отдельно, – это распространение сайтов, пропагандирующих суицид.

Преступники, а иначе их не назовешь (можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, но они как минимум преступники), прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства.

Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность.

Важно добиваться последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах, а для этого внедрять новые технологии безопасности, применять современные средства фиксации нарушений и, конечно, отлаживать механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом, другими ведомствами. Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должны пресекаться не только силой закона – здесь важна принципиальная позиция всего общества.

Поэтому прошу активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами. Это, кстати, касается не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности, коррупции, работы с людьми, которые могут быть втянуты в криминал, да и по другим острым значимым вопросам.

Уже говорил сегодня, что в компетенцию МВД переданы серьезные полномочия в сфере контроля за миграционными процессами. Мы создаем цивилизованную, прозрачную среду для тех, кто хотел бы жить и работать в России, безусловно, соблюдая наши законы, уважая традиции и культуру нашей страны.

При этом каналы нелегальной миграции, любые факты нарушений миграционного законодательства должны решительно пресекаться. Для мониторинга ситуации и принятия превентивных мер необходимо развивать систему информационных ресурсов, наращивать сотрудничество с нашими партнерами по Евразийскому союзу и, конечно, с другими странами в самом широком смысле этого слова.

В заключение – о кадровой политике, о тех требованиях, которые должны предъявляться к кандидатам на ключевые должности в системе МВД. В прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомства.

Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг.

Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы, повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава. Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать более жесткими.

И конечно, очень рассчитываю на службу собственной безопасности Министерства. Уверен, что вы приложите максимум усилий для решения всех поставленных задач.

Позвольте вас поблагодарить за работу в прошлом году и пожелать успехов в 2017-м.

Спасибо за внимание.