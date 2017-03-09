Хакасию проверят на готовность к паводку

09.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

15-17 марта республику на готовность к паводку и пожарам проверит комиссия Сибирского регионального центра МЧС России.

 

 

Гидрологическая обстановка на реках Хакасии оценивается как спокойная. Толщина льда на реке Абакан на участке  Абаза − аал Райков на 18-24 сантиметров меньше нормы, в районе  Абакан в пределах нормы. В этом году в связи с  теплой погодой  промоины, забереги на реках появились раньше обычно. Запасы воды в снежном покрове, в среднем, составляют от 100 до 245 процентов от нормы. В Хакасии до апреля будет создан неснижаемый запас горюче-смазочных материалов, проведено  обследование и ремонт гидротехнических сооружений, ремонт дамб,  очистка водопропускных сооружений. Также  на случай подтопления дамб создается запас скального грунта, сообщает пресс-служба  МЧС России по Хакасии. Взрывные работы по предварительному рыхлению льду планируется провести 14-17  на  реке Абакан в районе Абазы и  Белый Яр. Также в марте  пройдет  воздушная разведка  снегозапасов и состояния рек. По результатам будет составлен прогноз развития весеннего половодья. По  прогнозу март ожидается теплее обычного, температура воздуха выше среднемноголетних значений на три градуса. К концу месяца ожидаются осадки в виде дождя со снегом.  При  активное снеготаянии они могут осложнить паводковую обстановку. Угрозу могут создать талые и склоновые воды.

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