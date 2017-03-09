Житель Волгограда ночью на дереве требовал вертолёт, два гамбургера и сосиску в тесте

Мужчина забрался на дерево около часа ночи и поднял шум. К месту происшествия приехали МЧС, полиция и медики.

В Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Зорге, возле дома №38 пьяный молодой человек залез на дерево и поднял шум, пишут "Городские вести". Очевидцы рассказали, что странный горожанин стал требовать вертолёт, два гамбургера и сосиску в тесте. К месту происшествия приехали полицейские, медики и МЧС. Тарзана пытались снять с дерева, но он отказывался. В какой-то момент молодой человек стал упоминать свою жену, а потом и вовсе начал задумываться о том, зачем же он вскарабкался по веткам.

Через два чеса представления, молодой человек самостоятельно слез с дерева. Полицейские забрали дебошира в отделение, чтобы выяснить причины странного поведения.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







