Жители Конотопа прогнали депутатов Рады и радикалов, поддержавших блокаду, из города

09.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Жители Конотопа прогнали депутатов Рады и радикалов, поддержавших блокаду, из города

Возмущенные жители Конотопа отправили депутатов Верховной рады и радикалов, поддержавших блокаду железнодорожного сообщения с Россией, восвояси. "Езжайте куда-нибудь и там перекрывайте. Не надо в центре бродить в своих масках-балаклавах. Мои дети боятся. Решайте в Верховной раде этот вопрос. Почему вы здесь? Что вы здесь делаете?" — с такими словами обращались горожане к непрошеным гостям. Один из жителей обвинил депутата от партии "Самопомощь" Егора Соболева в том, что именно он разжигает войну.

В итоге депутатов попросили "убраться из города". На видеоролике, размещенном в Интерете, видно, как конотопчане выдворяют Соболева и радикалов. Железная дорога работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что ситуация с блокадой железной дороги в городе Конотопе Сумской области урегулирована, ее участники согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки.

 

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