10 марта — День архивов РФ

Уважаемые работники архивной отрасли Хакасии! От имени правительства и Верховного Совета Республики Хакасия поздравляем вас с праздником.

Благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду сохраняется сама история, запечатлённая в документах, обеспечивается конституционное право каждого гражданина на доступ и получение информации. Отрадно, что вы стремитесь не только охранять и сохранять знания, но и делать их максимально доступными. Вы ведёте плодотворную работу, привлекая к изучению архивных документов молодое поколение, успешно реализуете интересные культурно-образовательные проекты для школьников и студентов.

Примите искренние слова признательности за подвижнический, самоотверженный труд, энтузиазм и инициативность. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благоденствия вам, вашим родным и близким!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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