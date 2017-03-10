10 марта — День архивов РФ

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые работники архивной отрасли Хакасии! От имени правительства и Верховного Совета Республики Хакасия поздравляем вас с праздником.

Благодаря вашему профессионализму и добросовестному труду сохраняется сама история, запечатлённая в документах, обеспечивается конституционное право каждого гражданина на доступ и получение информации. Отрадно, что вы стремитесь не только охранять и сохранять знания, но и делать их максимально доступными. Вы ведёте плодотворную работу, привлекая к изучению архивных документов молодое поколение, успешно реализуете интересные культурно-образовательные проекты для школьников и студентов.
Примите искренние слова признательности за подвижнический, самоотверженный труд, энтузиазм и инициативность. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благоденствия вам, вашим родным и близким!

 

Глава Республики Хакасия —                                                                       Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                  Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                    В.Н. ШТЫГАШЕВ

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