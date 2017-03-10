Абаканским пенсионерам рассказали о безопасном поведении на дорогах

В Отделении Пенсионного фонда России по Хакасии состоялась встреча абаканских пенсионеров с представителями экспертного центра «Движение без опасности».

Федеральная кампания по безопасности дорожного движения проходит в 10 регионах страны, в том числе – в Хакасии. «Сложности перехода» - под таким названием прошел тренинг для людей старшего возраста столицы республики. Слушателям рассказали о правилах поведения на пешеходных переходах, о методе раннего обнаружения опасностей, особенностях взаимодействия с другими участниками дорожного движения, о том, где следует двигаться пешеходам в случае отсутствия пешеходных переходов, о необходимости использования световозвращающих элементов, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии.

Мероприятие проводилось в форме свободного общения с аудиторией, также был продемонстрирован учебный фильм «Трудности перехода», в котором на примере нарисованных пешеходов – мамы, ее 7-летней дочки и их знакомого мальчика Славки, любящего гулять через дорогу в наушниках, показано, как правильно и безопасно вести себя на дороге, на что следует обращать внимание при переходе через дорогу. В конце мероприятия все пенсионеры получили подарки от организаторов мероприятия – холщовые сумки со световозвращающей полосой, брошюры по указанной теме.

Как рассказал Олег Мокрыщев, спикер мероприятия, представитель экспертного центра «Движение без опасности»:

- Мы сейчас объезжаем несколько городов России, проводим акции по правилам дорожного движения для разных возрастных групп: от дошкольников, школьников, студентов до пенсионеров. Пенсионеры – аудитория, остро восприимчивая, среди них – в основном, пешеходы. Если водители подробно изучают правила дорожного движения в автошколах, то пешеходы часто допускают ошибки на дорогах. Наша задача – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, привить манеру безопасного поведения на дороге, напомнить об основных опасностях нашим слушателям и нацелить их передать свои знания детям, внукам.

Мы всего несколько дней в Абакане, приятно поражены соблюдением правил на дорогах как пешеходами, так и водителями Хакасии. Еще поразило и порадовало – обилие «лежачих полицейских» вблизи школ, причем с обеих сторон от «зебры», это, конечно же, повышает качество безопасного движения.

После тренинга абаканские пенсионеры обменивались полученными знаниями, живо задавали вопросы. Поразило всех открытие, что, подходя к пешеходному переходу, по правилам, нужно поднять руку, чтобы сигнализировать водителям о своем намерении перейти дорогу.



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