Багдасарян получила год обязательных работ за тупое упрямство и нигилизм

Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян ждет год исправительных работ. такое наказание назначил ей суд за подделку больничного. Примечательно, что липовую справку из больницы она предъявила как раз коммунальщикам, не желая отбывать исправительные работы.

Семьдесят седьмой судебный участок района "Сокол" расположен на первом этаже жилого дома. Сегодня здесь непривычно людно, много представителей СМИ. Рассматривалось уголовное дело в отношении скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян.

За 10 минут до начала заседания во дворе появился роскошный "Мерседес". На заднем сиденье — подсудимая. Несколько минут она не выходила из машины.

Вскоре появился адвокат Мары Багдасарян. Они вместе направились в здание суда. Мара — как всегда в платке, наполовину закрывающем лицо.

Общение с журналистами не входило в планы девушки. Уже в зале суда — а тут от них никуда не деться — Багдасарян уткнулась в свой "айфон".

Дело рассматривалось в особом порядке. На этапе предварительного расследования Багдасарян полностью признала свою вину. Обвинение и защита достигли договоренности. А уголовное дело в отношении Мары Багдасарян возбуждено по статье "Подделка документов".

Стритрейсерша — участница многих столичных гонок, связанных с грубым нарушением правил дорожного движения. Пожалуй, самая скандальная произошла в мае прошлого года. Тогда представители так называемой "золотой молодежи" несколько часов гоняли на "Гелендвагене" по Москве, скрываясь от полицейских. Видео выкладывали в Интернет.

Всех участников гонки наказали, в том числе Мару Багдасарян. Она получила 10 суток ареста. Однако вскоре выяснилось, что за девушкой — сотни неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Решением суда стритрейсерше назначили обязательные работы в ГБУ "Жилищник района Сокол". И хотя работа не пыльная — перебирать бумажки, — Багдасарян и тут попыталась схитрить.

"Чтобы не отбывать наказание реально, она представила справку о том, что она временно нетрудоспособна. Справку она приобрела в метро за 1700 рублей, никаких медучреждений не посещала", — говорит Савеловский межрайонный прокурор г. Москвы Александр Рыбак.

Липовый больничный Багдасарян предъявила приставам и в ГБУ "Жилищник" 8 февраля, и в течение двух дней на работу не выходила. Однако экспертиза показала, что документ поддельный.

Во время заседания адвокат Мары Багдасарян пытался убедить судью в тому, что его подзащитная просто не знала, как нужно правильно оформлять больничный лист — вот и попалась в лапы аферистов. Доводы адвоката на представителя Фемиды не подействовали.

Защитник пытался добиться наказания для своей подзащитной в виде штрафа. Судья поддержала обвинение — назначить Багдасарян исправительные работы.

А в конце марта в Савеловском районном суде столицы состоится рассмотрение административного дела о лишении Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья.