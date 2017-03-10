Чем прославился будущий посол США в России Джон Хантсман

Новым послом США в России может стать двоечник-рокер, известный своей антироссийской риторикой. СМИ публикуют детали биографии экс-губернатора Юты Джона Хантсмана, который с подачи президента США Дональда Трампа скоро может возглавить диппредставительство в Москве.

Так, стало известно, что Джон Хантсман - мормон, сын миллиардера, гонщик-мотоциклист и неудавшийся рокер, который учился в школе в основном на двойки. Кроме того, Хантсман - многодетный отец. Причем из семерых его детей - двое приемных, из Китая и Бангладеш, где экс-губернатор работал послом США.

В Поднебесной служба Хантсмана завершилась скандалом. Посла заметили на пекинской улице, где активисты призывали к массовым протестам. После этого США даже обвинили в подготовке госпереворота, и дипломату пришлось уйти в отставку.

Джон Хантсман также баллотировался в президенты США, от республиканцев, и критиковал Барака Обаму за попытку «перезагрузки» отношений с Москвой. К будущей стране пребывания Хантсман относится, мягко говоря, не слишком тепло, несмотря на то, что у его отца - миллиардера в России шесть предприятий по производству полиуретанов.