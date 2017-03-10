«Ещё себе купишь!»: безработный житель Хакасии ограбил случайного прохожего

Грабителя задержали, а чуть позже поймали его младшего брата, который также отличился нечестным способом добывания денег.

Накануне 22-летний житель Саяногорска поздно возвращался домой. Незнакомый прохожий попросил у него сотовый, чтобы позвонить. Когда мужчина закончил телефонный разговор, он не только не вернул гаджет, но ещё и избил владельца. Со словами: «Ещё себе купишь!» — злоумышленник скрылся. Потерпевший отправился в полицию, ущерб оценил в 2 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный житель Саяногорска 1983 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В этот же день полицейские задержали младшего брата злоумышленника. Мужчина также нигде не работает, поэтому деньги решил достать преступным путём. В конце февраля он в баре познакомился с молодым человеком. Приятели стали выпивать, после чего наивный житель города металлургов пригласил нового знакомого к себе домой. Уходя, злоумышленник прихватил с собой телефон и банковскую карту с PIN-кодом к ней. Позже он снял со счёта 9 600 рублей и потратил их.

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