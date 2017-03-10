ЕвроРейх: Германия будет делить страны ЕС на два сорта

Евросоюз, похоже, ожидает радикальная реформа. Германия предлагает поделить ЕС фактически на две части – управляющий «центр» и подчиненную «периферию». Есть серьезные основания полагать, что реализация этой идеи вовсе не сделает ЕС «безопасным и процветающим», как это заявляется. Более того, распад Евросоюза в результате становится все более вероятным.

Внутри Евросоюза продолжается дискуссия о будущем организации после выхода из нее Великобритании. Руководство ЕС подготовило документ о том, как сделать блок более «безопасным, процветающим, социальным и сильным», сообщает EUobserver. Текст документа будет обсуждаться главами государств и правительств «единой Европы» на саммите ЕС 10 марта без участия Соединенного Королевства.

Несмотря на то, что разговоры о будущем Евросоюза, как заявляется, направлены на сохранение единства и целостности организации, они рождают все больше противоречий между европейскими странами. Основным камнем преткновения является продвигаемая Германией инициатива «Европы разных скоростей». Данную концепцию уже поддержали также Франция, Италия, Испания и страны Бенилюкса, то есть, по сути, все западноевропейское ядро ЕС. Однако резко негативно ее восприняли государства Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), Прибалтики. Отрицательно отреагировали также некоторые скандинавские страны.

Идея «Европы разных скоростей» подразумевает, что некоторые страны ЕС могут запустить процесс более глубокой интеграции между собой, даже если остальные государства не хотят к ним присоединиться. Такое право должно быть закреплено формально, а оставшиеся «за бортом» члены Евросоюза не смогут оказывать влияние на решения внутри более глубоко интегрировавшейся части ЕС. Они смогут присоединиться к ней, но для этого будет необходимо не только их желание, но и соответствие определенным критериям (экономическим, политическим и т. д.). В качестве основных потенциальных направлений углубленной интеграции выделяются сфера обороны и безопасности, укрепление экономического и финансового союза, унификация социальной и налоговой политики.

«Германия понимает, что идти дальше, когда половина Европы идет в одном направлении, а другая половина никуда не идет, невозможно. Сейчас выдвигается идея, что такая Европа, где каждый идет своим ходом, где нет дисциплины, которая существует сегодня, не работает и в области интеграции, и в экономической сфере. Это начало размышления о необходимости изменить курс Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД итальянский журналист, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

Новый проект документа о будущем Евросоюза обходит прямое упоминание «Европы разных скоростей», чтобы сгладить недовольство восточноевропейцев. Однако в него все же заложена формулировка о том, что члены организации будут работать вместе для общего блага «с пониманием того, что некоторые из них могут продвигаться более тесно, дальше и быстрее в отдельных сферах, оставляя дверь открытой для тех, кто хочет присоединиться к ним позже». Также указывается необходимость «неделимого союза, члены которого действуют вместе, когда это возможно, и с разной интенсивностью и темпами, когда это необходимо». То есть все та же концепция, которую немцы и их сторонники намерены продвигать и дальше, здесь изложена в более мягких формулировках.

«Если Евросоюз не может двигаться дальше в направлении создания «Соединенных Штатов Европы» (он же еврорейх, прим. РуАН), то есть политической унии, а это конечная цель, то нужно придумать «Европу двух скоростей». «Коренная Европа» будет дальше двигаться к этой заветной цели, а другие государства, которые по тем или иным причинам этого не хотят, пусть отойдут в сторону. Сейчас настал момент такие решения принимать» – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

Чего же так опасаются восточноевропейцы? Разные уровни интеграции фактически существуют в ЕС и сегодня. Например, еврозона и Шенгенская зона. Однако они не имеют собственной институциональной структуры и не обладают возможностью в одностороннем порядке принимать решения, обязательные для всех, и диктовать свои условия всей организации. Новая же концепция, по сути, разделит Евросоюз на «центр» и «периферию». При этом вся власть будет сконцентрирована у ряда «передовых» более глубоко интегрированных государств, а остальные страны не смогут оказывать влияние на принимаемые ими решения, однако обязаны будут их выполнять. Таким образом, принцип равенства всех членов ЕС полностью исчезнет. Появятся государства с большими и меньшими правами и привилегиями. Это также приведет к сворачиванию программ по финансированию Брюсселем восточноевропейских государств.

«Легитимируется факт наличия развитого «центра» и неразвитой «периферии». Это предполагает сбрасывание Брюсселем с себя целого ряда обязательств по финансированию периферии – притом что она продолжит признаваться той же самой полноценной Европой, – заявил газете ВЗГЛЯД член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш. – Минимизация прав малых стран произошла на уровне Ниццской декларации (2001 год), когда был отменен принцип принятия решений консенсусом и был введен принцип принятия решений квалифицированным большинством, а это уже узаконивание неравенства и права Брюсселя не платить». «Для Восточной Европы главный пряник, который был в Евросоюзе, – это масштабные программы ЕС по инвестированию в ее инфраструктуру», – полагает эксперт.

Разделение ЕС на разные уровни интеграции приведет к еще большему росту разногласий внутри организации. «Вышеградская группа предлагает свой вариант Европы. Но у них нет достаточной поддержки, и в экономическом плане они гораздо слабее представителей старой Европы», – отмечает Александр Рар. В этих условиях неравенство в правах «центра» и «периферии» может побудить недовольные делением страны последовать за Великобританией. С учетом растущих в ряде этих стран евроскептических настроений они реально способны пойти на такой шаг, если окончательно разочаруются в европейском проекте. А это будет означать распад Евросоюза. По мнению германского политолога, «если Британия докажет, что, выйдя из Евросоюза, она в экономическом плане не проиграла, то последуют другие выходы».

В этих условиях Германии и ее сторонникам необходимо будет пойти на какие-то уступки восточноевропейцам, чтобы убедить их, что они не слишком пострадают от введения «Европы разных скоростей». В противном случае им, возможно, придется столкнуться с распадом Евросоюза и сохранением интеграционного объединения только в рамках «старой Европы».