Где живется чище? Составлен экологический рейтинг субъектов России

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация складывается в Тамбовской области, Алтайском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Экологические аутсайдеры — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области.

Где живётся чище

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016—2017 года. Лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, далее идут Республика Алтай и Алтайский край.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург значительно укрепили свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года. Две столицы расположились на пятом и девятом местах, в то время как в рейтинге по итогам осени 2016 года они занимали только седьмое и двенадцатое места соответственно.

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов рассказал, почему экология Санкт-Петербурга и Москвы стала заметно лучше в последние годы.

«В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололёдных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже», — отметил он.

По мнению общественников, запуск скоростной автомагистрали в Северной столице существенно улучшил экологическую ситуацию — в городе уменьшились автомобильные пробки, а значит, и количество выхлопных газов.

Также в десятку лидеров вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. При его составлении анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Экологические двоечники

Как ни парадоксально, но Ленинградская и Московская области попали в десятку наиболее загрязнённых регионов. Подмосковье, к слову, потеряло сразу две позиции по сравнению с осенью и теперь находится на 82-м месте из 85 регионов. По мнению председателя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, это происходит из-за того, что отходы двух столиц вывозятся в области.

«Подмосковье фактически является сборником всего мусора Москвы. Из столицы в область вывозится ежегодно порядка пяти миллионов тонн отходов. Такая ситуация складывается с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. А кроме того, в Ленинградской области негативную роль сыграли незаконные песчаные карьеры», — рассказал он.

В Минэкологии Московской области сообщили, что им неизвестно, по каким методикам и критериям общественная организация «Зелёный патруль» составляла экологический рейтинг субъектов и на каком основании Московская область отнесена к десятке худших регионов. По словам пресс-службы, регион действительно испытывает серьёзную антропогенную нагрузку: население области превышает 7 млн человек, здесь работает свыше 3 тыс. крупных промышленных предприятий и захоранивается более 20% твёрдых бытовых отходов, образуемых в России. В ведомстве заявили, что объективные данные свидетельствуют, что экологическая ситуация в Подмосковье в последние годы остаётся стабильной, а по ряду параметров улучшается.

«Мы выделяем четыре магистральных направления работы министерства в ближайшей перспективе, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. — Это модернизация сферы обращения с отходами, восстановление гидротехнических сооружений и реабилитация малых рек Подмосковья, создание новых особо охраняемых природных территорий, борьба с незаконной недродобычей».

Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область. Также в десятке худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Кроме того, падение в рейтинге на 3—7 пунктов по итогам зимы продемонстрировали и Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская, Тульская и Орловская области.

Зоной экологического бедствия эксперты назвали Красноярск. Там находится один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год.

«Если учесть ещё и объёмы выброса автотранспорта, ТЭЦ, десятков крупных угольных котельных, тысяч бытовых угольных котлов, цементного завода и десятков других предприятий, то ясно, почему жители Красноярска задыхаются», — добавляют авторы.

Уход за отходами

В «Зелёном патруле» отмечают, что на сегодняшний день основная проблема, мешающая улучшению экологии, это переработка отходов. Регионы имеют небольшое количество объектов обработки и размещения коммунальных отходов, соответствующих законодательству и обеспечивающих экологическую безопасность.

С целью привлечения внимания субъектов РФ к этой проблеме организация запускает проект «Зелёный сертификат» по проверке действующих и строящихся полигонов твёрдых коммунальных отходов на соответствие «зелёным стандартам». Из претендентов на такие «зелёные сертификаты» по стране пока их получили только полигоны твёрдых коммунальных отходов в Волгоградской области, а также полигон в Калмыкии.

Экологическая ретроспектива

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется. В «Зелёном патруле» заявили, что среди субъектов, демонстрирующих хорошее экологическое положение, традиционно почти нет промышленных регионов, а основное производство в них связано с агропромышленным комплексом. Кроме того, как поясняют авторы проекта, каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться.

По их данным, в Челябинской области и других областях — аутсайдерах экологического рейтинга обстановка всегда была неблагоприятной.

«Это связано с тем, что там сосредоточено большое число промышленных производств, которые работают фактически на советском наследии», — отметил Андрей Нагибин.

Заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова рассказала RT, что экологическая ситуация в России в целом ближе к неблагополучной.

«Такой вывод можно сделать, суммировав все неблагоприятные воздействия на окружающую среду: речь идёт о производстве, обращении с отходами, сбросах, состоянии водных объектов, применении различных технологий», — говорит она.

Для улучшения экологии как в Московской и Ленинградской областях, так и по стране в целом необходимо запретить использование полигонов как метода утилизации отходов.

«Во всём мире от этого способа отказались. Единственным адекватным методом является строительство заводов по переработке мусора. В России таким образом обрабатывается только 5% отходов», — заявила собеседница.

Что касается других благополучных в экологическом плане регионов, таких как Тамбовская область, то здесь, по словам Харламовой, применяется разумный подход к переработке отходов, который учитывает специфику региона.

В Минприроды сообщили RT, что региональный план ведомства по улучшению экологической обстановки на 2017 год предусматривает более 600 мероприятий, самые крупные из них касаются внедрения новой системы управления отходами и перехода на более доступные технологии. Кроме того, в число приоритетных вошли те, которые касаются защиты Байкальской природной территории, сохранения водных ресурсов и развития заповедной системы.

«Зелёный патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, сопровождением крупномасштабных проектов, выявлением нарушений природоохранного законодательства. Организация проводит совместную работу с ОНФ. Например, они вместе реализуют проект «Интерактивная карта свалок».