Генерал армии США заявил что Америка мечтает о таких танках, как русская Армата

Генерал американских ВС в отставке заявил, что США отстаёт от России и Китая в сфере модернизации армии.

— У России есть основной боевой танк Т-14 с системой активной защиты... Там есть вещи, которых нет у нас, и броня, которой нет у нас. Это тот танк, который нам хотелось бы иметь в 2030 году, — заявил Уэсли Кларк в эфире радиостанции.

Он также отметил, что новая система воздушной обороны РФ "изменяет ситуацию с американским превосходством, о котором можно было говорить в прошлом".