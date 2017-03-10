Германия: вооружённый топором мужчина ранил семь человек в Дюссельдорфе

В четверг на вокзале Дюссельдорфа мужчина напал на людей с топором. Семь человек получили ранения, трое находятся в тяжёлом состоянии. Полиция задержала 36-летнего подозреваемого, который попытался скрыться с места преступления. Обстоятельства трагедии и предварительные результаты расследования — в материале RT.

В Германии правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств преступления, совершённого на городском вокзале Дюссельдорфа в четверг около 20:50 по местному времени. Мужчина напал на людей с топором. В результате семь человек получили ранения, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 36-летний выходец из Югославии, который, по данным правоохранителей, имеет психические отклонения. Таким образом, версия теракта исключена.

Сообщается, что нападавший также пострадал. Мужчина попытался скрыться с места преступления и спрыгнул с большой высоты.

#BREKING Several wounded in axe attack in the main train station in Dusseldorf, Germany, motive is unknown: media pic.twitter.com/ws2uWs5w41 — Guy Elster (@guyelster) March 9, 2017

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Полиция задержала нападавшего и изъяла орудие преступления. Некоторое время вокзал был оцеплен — проверялась версия, что преступников было несколько. Впоследствии она не подтвердилась.

В сети также появились кадры, на которых о случившемся рассказывают очевидцы. Один из них заявил, что стоял на платформе, когда преступник вышел из поезда и начал наносить удары по людям всего в нескольких метрах от него: «Никогда ничего подобного не видел. Человек начал наносить удары топором».

На месте трагедии также побывал мэр Дюссельдорфа Томас Гайзел. «Сегодня день, который мы бы не хотели пережить вновь», — заявил глава города. В своём Facebook политик поблагодарил экстренные службы и ещё раз выразил поддержку пострадавшим.

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер пожелал в Twitter скорейшего выздоровления раненым, отметив, что Германия мысленно с пострадавшими.