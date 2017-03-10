Главный музей Хакасии проведет экологическую неделю «Музей и дети»

10.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 20 по 25 марта Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова ознакомит жителей с экологическими проблемами и способами обеспечения экологической безопасности.

 

 

 

20 марта пройдет экологический урок «Семя – источник жизни». Участники урока узнают, что такое прорастание семян,  а также самостоятельно посадят семечко в землю. 

22 марта откроется выставка «Вода – это жизнь», а также предлагается урок «Чудеса природы». Участники занятия самостоятельно приготовят микропрепарат «Капля воды из аквариума» и познакомятся с организмами, которые обитают в обычной капельке воды. Также предлагается мастер-класс «Цветы весны» (оригами). 

23 марта состоится урок «По страницам Красной книги Хакасии». Кроме экологического урока, участникам предложат экскурсию  для знакомства с  краснокнижными животными республики и мастер-класс «Соленые фантазии». Также программой предусмотрены  другие мероприятия.

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