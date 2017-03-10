Грузовик-кормилец заставил жителя Хакасии заплатить приставам полмиллиона рублей

500 тысяч должник оплатил единовременно, чтобы не лишиться источника дохода - транспортного средства.

Исполнительное производство находилось в Усть-Абаканском районном отделе судебных приставов. Сумма задолженности составляла 600 тысяч рублей. Вначале бизнесмен принялся гасить долг, однако заплатив шестую часть, перешёл в ряды неплательщиков. Приставы решили арестовать грузовик, находящийся в собственности должника. Узнав о том, что транспортное средство могут передать на реализацию, мужчина сразу же оплатил полмиллиона рублей, сообщили в УФССП по РХ.

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