Импичмент Трампу: ФБР рассказал конгрессу о расследовании «вмешательства России»

Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми проинформировал членов конгресса о том, как идет расследование "вмешательства России" в выборы в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Коми встречался с так называемойс наиболее высоким уровнем допуска секретности. В эту группу входят спикер палаты представителей

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Не исключено, что помимо "российского вмешательства" директору ФБР придется также ответить на вопрос об обвинениях президента Дональда Трампа в адрес предыдущего главы государства Барака Обамы в прослушивании телефонов Трампа.

Демократы в конгрессе также связали с "российским вмешательством" вопрос о налоговой декларации Трампа, которую тот отказался обнародовать. Демократы не оставляют надежды, что связи Трампа с Россией, подтверждения которых на данный момент не нашлось, удастся найти в его декларации. Белый дом заявил, что Трамп не собирается публиковать налоговую декларацию, поскольку налоговая служба проводит аудит.

Американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли президента США Дональда Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и что он выиграл их благодаря "российскому вмешательству", но доказательств не предоставили. Трамп категорически опровергал эти обвинения. В Москве также отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.